Milei llegó a Oslo vestido con el mameluco de YPF

El presidente Javier Milei llegó este martes a Noruega vestido con el mameluco de YPF, un atuendo que ya ha usado en oportunidades. El mandatario se encuentra en Oslo para participar de la ceremonia de reconocimiento a María Corina Machado, la dirigente venezolana, reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

El presidente de Argentina, Javier Milei (@JMilei), llega al Grand Hotel, en el marco de la histórica ceremonia del Nobel de la Paz (@NobelPrize). #ElNobelEsNuestro 🇻🇪 pic.twitter.com/D3UcGHsnRi — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 9, 2025

En un video difundido en X por Comando Con Venezuela, la agrupación política opositora en el país caribeño, se lo ve llegar al Grand Hotel que es la sede anual de las ceremonias y banquetes de entrega de los Premios Nobel.

Es la primera vez que el presidente decide lucir ese overol en un evento global. En ocasiones pasadas lo vistió en programas de streaming e incluso en la Quinta de Olivos.

A fines de junio, acudió con ese overol al ciclo El troncal de las mascotas, un programa dedicado a las mascotas, emitido por el canal Neura. Durante la charla explicó la decisión de su atuendo: “Vine así porque cuando estoy con los chicos (los perros), estoy vestido así”.

Milei visitó el mameluco en una reciente reunión con un economista estadounidense

En agosto lo usó en una reunión de Gabinete en la Casa Rosada donde se reprodujo la última película de Guillermo Francella, Homo Argentum.

El lunes volvió a lucirlo en un encuentro con el economista estadounidense Robert C. Merton en la Quinta de Olivos.

El apoyo de Milei a Machado

El comité Noruego del Nobel premió a Machado por su promoción de los derechos democráticos y su búsqueda de una transición pacífica en el país, donde se encuentra radicada en un lugar secreto. La dirigente permanece en la clandestinidad desde que Nicolás Maduro se coronó presidente a pesar de las denuncias de fraude.

Desde entonces Javier Milei se ha mostrado como un ferviente aliado de Machado. El año pasado, a dos días de las elecciones en el país, Machado tuvo una conversación telefónica con el mandatario, al cual le agradeció su apoyo y compromiso durante los meses previos. En ese entonces, Milei le había reafirmado su apoyo a la causa, a los valores democráticos y a la libertad.

Corina Machado y Javier Milei

En agosto la líder opositora agradeció al presidente argentino por haber declarado al Cártel de los Soles venezolano -vinculado con el régimen de Maduro- como organización terrorista, una decisión en línea con la iniciativa adoptada por Estados Unidos y otros países de la región.

Milei se sumó en octubre a las felicitaciones de varios líderes a María Corina Machado por el Nobel de la Paz. En un posteo de X destacó su “enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia” y su “inspiración” que “ilumina” al mundo “peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.