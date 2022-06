Javier Milei le respondió a Elisa Carrió, que lo había comparado con Adolf Hitler

El duelo promete convertirse en una constante de aquí a les elecciones presidenciales de 2023. Luego de que Elisa Carrió llamara a no votar por Javier Milei, comparándolo con “un genocida” y advirtiendo que “puede ser peor que Adolf Hitler”, el economista liberal salió al cruce de la líder de la Coalición Cívica: la acusó de “falta de escrúpulos” para intentar “recuperar algo de centralidad política y mediática”.

“Carrió y una parte de Juntos por el Cambio apelan nuevamente a herramientas difamatorias con el objetivo de ensuciar a sus adversarios políticos. Lo hicieron durante las PASO 2021 desde una de sus listas y ahora lo hace una de sus referentes”, sostuvo Milei.

“ Carrió vuelve a demostrar su falta de escrúpulos con tal de hacer daño y recuperar algo de la centralidad política y mediática que supo tener ”, agregó el diputado por La Libertad Avanza.

“Ella no tolera su falta de protagonismo en los últimos tres años. No soporta haber quedado reducida a una posición marginal en la consideración de la sociedad. Quizás podría hacer alguna autocrítica, ya que durante 30 años ocupó cargos públicos y no hizo ningún aporte para que los argentinos vivamos mejor. Es parte del problema”, agregó el diputado de La Libertad Avanza.

Además, remarcó que los dichos van contra el IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto), tratado internacional del cual Argentina forma parte y apunta contra la negación y distorsión del Holocausto.

El año pasado, Milei denunció a cinco periodistas que lo asociaron con prácticas del nazismo tras un discurso en el que señaló la “superioridad estética y moral” de los liberales. Los apuntados fueron Pablo Duggan, Fabián Doman, Paulo Vilouta, Débora Plager y Martín Candalaft.

Ante Carrió, la respuesta se reduciría a la arena política. La semana pasada, Carrió rechazó toda posibilidad de que Juntos por el Cambio pueda conformar una alianza con La Libertad Avanza. Y fue por más: sostuvo que votar por el economista implicaría apoyar “a un genocida”.

“Juntos por el Cambio se va a consolidar en marzo y después con otras alianzas. Yo creo que con esto del tráfico de órganos, si votás a Milei, votás a un genocida”, sostuvo Carrió. Días atrás, Milei había decidido la venta de órganos como un camino ante la pobreza y como “un mercado más”. Fue poco después de defender la libre portación de armas tras la masacre por un tirador en una escuela de Estados Unidos.

Hoy, Carrió insistió en la asociación. “Como presidente puede ser Hitler o peor todavía, porque no tiene equilibrio emocional ni templanza”, dijo de Milei.

“Este chico sabe mucho de economía pero de nada más. Cuando la sociedad entra en ira, se enferma; y cuando se enferma, vota enfermos, vota psicópatas. Los judíos alemanes votaron a Hitler y terminaron en Auschwitz”, agregó.