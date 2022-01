Javier Milei reveló cuándo sorteará su primer sueldo como diputado y contó cómo hacer para participar

Tal como prometió a lo largo de la campaña electoral de 2021, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, donará su primer sueldo como legislador. Así lo confirmó anoche en LN+, donde reveló la fecha en la que se llevará a cabo el sorteo y contó cómo hacer para participar.

Cuando le consultaron si cumpliría con el compromiso de regalar sus dietas luego de haber conseguido una banca en el Congreso Nacional, el economista asintió sin dudarlo: “Les doy una primicia. Mañana (por este miércoles) voy a estar dando los lineamientos para que la gente se pueda anotar en una página para hacer el sorteo, y el sorteo lo voy a hacer el día 12 de enero. Todavía no revisé si me la depositaron o no, pero me imagino que lo harán en estos días”. E insistió: “Todas mis dietas van a ser donadas”.

A continuación, el libertario detalló las condiciones para participar del concurso: “Solamente pueden hacerlo aquellos que son mayores de 18 años y personas físicas”, aclaró.

A partir de este gesto, Milei se jactó de diferenciarse de “la casta” política y explicó el motivo detrás de la decisión de sortear su sueldo en lugar de utilizarlo, por ejemplo, para beneficiar a una entidad que necesite el dinero.

“Yo en la vida real soy un minarquista, pero filosóficamente soy anarcocapitalista. Si yo donara la dieta estaría haciendo caridad con el dinero ajeno, algo que va en contra de mi postulado filosófico. No podría hacerlo así y por eso la forma más ecuánime es sortearlo”, señaló.

Proyectos a favor de reducir impuestos

La donación de su sueldo no es la única promesa de campaña que Milei se muestra empeñado en sostener. “Jamás voy a subir los impuestos o crear un impuesto, antes me corto un brazo”, aseguró en reiteradas oportunidades cuando todavía aspiraba a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados.

En línea con su compromiso y en un nuevo acercamiento con el ala dura de Juntos por el Cambio (JxC), el economista sumó días atrás su firma a dos proyectos presentados por el espacio opositor que tienen por objetivo aliviar la presión fiscal.

Una de las iniciativas, presentadas por el referente de Patricia Bullrich, Gerardo Milman, deroga los artículos del Código Aduanero que facultan al Poder Ejecutivo a establecer derechos de exportación, conocidas también como retenciones, a las exportaciones de granos. La otra, en tanto, establece una reducción de tres puntos, del 18 al 21%, de la alícuota del IVA, un de los impuestos que pagan por igual todas las clases sociales con la compra de los bienes que integran la canasta básica.