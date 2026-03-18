Javier Milei se presenta en un homenaje a Adam Smith en medio de la polémica por $LIBRA

En medio del escándalo por la causa $LIBRA, Javier Milei elige mostrarse este miércoles con el círculo más puro de libertarios y la plana mayor del Gobierno. En el rebautizado Palacio Libertad (ex CCK), el Presidente cierra esta noche un homenaje a Adam Smith, uno de sus teóricos económicos favoritos.

Desde antes de las 20, Milei comparte un panel del evento con el diputado nacional Adrián Ravier, también director del think tank libertario Fundación Faro, y con el economista Juan Carlos de Pablo, amigo de Milei -que lo llama “El Profe”- y quien es un tradicional invitado del Presidente a sus noches de ópera en Olivos.

Durante la primera parte de su alocución, Milei se encargó de reivindicar la obra de Smith. Solo en algunas oportunidades hizo algunos paralelismos para defender en base a esos postulados aspectos de su administración, sobre todo la apertura comercial.

Primero consideró que el proceso tecnológico no genera desempleo. “Es una estupidez del tamaño de una casa”, marcó.

También reivindicó indirectamente el cambio de modelo al que apela su gestión, con ingreso de importaciones y competencia con los productos del exterior. “Cuando aparece alguien y genera una invención, es cierto... Cuando lo creo al producto, va a destruir otras cosas; pero estoy comprando un bien de mejor calidad y precio. Y el ahorro lo voy a volcar a otros bienes y reasignar el empleo de un lado al otro. Si no, estaríamos todavía con las velas. Es cierto que el proceso no es instantáneo, pero tampoco es cierto que se rompe una empresa instantáneamente”, marcó, justo en medio del debate por los puestos laborales y de que se conociera que el desempleo -según el Indec- cerró 2025 en 7,5%, una diferencia de 1,1 punto porcentual (p.p.) respecto del 6,4% que había registrado en el último trimestre de 2024.

“Se necesita un mercado flexible”, afirmó el Presidente.

En el último tramo de esa primera intervención, marcó que Smith “ponderaba la competencia y la apertura”. En esa posición, que lo llevó a cargar contra empresarios como Paolo Rocca, comentó: “Sería genial encontrar el párrafo donde dice: ‘Cuando se metan con estos monopolios artificiales, barreras, privilegios... todos esos sátrapas parásitos prebendarios los van a estropear públicamente’. Han pasado 150 años y nada ha cambiado parece".

De momento, el Gobierno evita ahondar sobre la causa $LIBRA, mientras las últimas revelaciones periodísticas basadas en los peritajes que hizo la Justicia de los teléfonos de los implicados muestran los contactos directos que tuvo uno de los acusados por la estafa, Mauricio Novelli, tanto con el Presidente como con su hermana Karina Milei.

Milei junto al economista Juan Carlos de Pablo captura web

Hasta ahora los hermanos no están imputados en la causa, sino solo investigados. Mediáticamente, esta semana salió a responder el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien hizo un primer esbozo de la versión a la que pueden llegar a apear los Milei. El recién incorporado funcionario tildó como “grave” que se haya “filtrado” información “que aparentemente habría sido extraída del celular de Novelli”.

Mahiques puso en duda si esta información que contenía el dispositivo fue “manipulada” y dijo que “la cadena de custodia no está garantizada”.

Eso a lo que se refirió el ministro, que fue publicado por LA NACION en distintos artículos, se extrajo de los peritajes oficiales desarrollados sobre los dispositivos electrónicos de Novelli en medio de la causa judicial que investiga la estafa.

En ese material probatorio constan los contactos de Novelli tanto antes como después del lanzamiento de la criptomoneda con Javier y Karina Milei.

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