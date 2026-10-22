Javier Milei y sus medidas, en vivo: durante su gira en Madrid, el mandatario acusó al presidente español de “dictador”
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (5)
La sesión por el proyecto de discapacidad, en imágenes
Sin reuniones con Abascal, Feijóo ni el rey, Milei se conformó con un efusivo abrazo con Ayuso
La visita del presidente Javier Milei a España estuvo marcada por la ausencia de encuentros con dirigentes de peso de la derecha de ese país, con excepción de la reunión confirmada a última hora con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Milei viajó sin agenda, no fue recibido por los dirigentes del Partido Popular ni de Vox, así como tampoco por el rey Felipe VI, y se conformó con el abrazo con Ayuso, quien incluso hasta último momento había evitado confirmar el encuentro.
Habló la periodista española que fue atacada por Milei cuando le hizo una pregunta
El paso del presidente Javier Milei por Madrid generó un particular revuelo en España. No sólo cargó contra su par Pedro Sánchez, con quien nunca se reunió, sino que discutió e insultó a periodistas por preguntas respecto a temas como la ausencia de encuentros con aliados políticos suyos en plena campaña electoral y el estancamiento económico en la Argentina.
La agresión que más llamó la atención en la prensa española fue contra Julia Molina, periodista política de Cadena SER, la radio más escuchada del país ibérico, y quien le había preguntado a Milei si su visita resultaba “incómoda para el Partido Popular y para Vox”. A lo que el presidente argentino, con tono altanero y agresivo, respondió: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.
La explicación del Gobierno sobre por qué Milei usó una venda en el cuello durante su viaje a España
El presidente Javier Milei fue visto con una venda en su cuello durante su paso por Madrid, en su séptima visita a España, y despertó la curiosidad de los espectadores y los usuarios en redes sociales. Fue durante una conferencia de prensa con medios españoles que el mandatario apareció con un apósito de gran tamaño en el sector izquierdo de su cuello.
Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que se trató de un incidente doméstico. El Presidente salió de la bañadera y se golpeó, lo que le provocó una hematoma. El accidente ocurrió hace “unos días” y el mandatario se encuentra “bien”, según indicaron.
Tras un dato sobre la economía, los bonos soberanos terminaron cayendo y el riesgo país rebotó
El riesgo país cerró este miércoles por encima de los 670 puntos. Arrancó la jornada manteniendo la tendencia bajista del día anterior a partir de un contexto internacional más calmo. No obstante, los bonos soberanos cerraron con caídas tras la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que informó que la economía argentina se estancó en agosto.
El indicador elaborado por JP Morgan sumó dos unidades y se ubicó en los 674 puntos (0,3%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Nuevamente tuvo una jornada volátil: llegó a tocar los 657, pero luego borró la baja y volvió a niveles máximos del año. En lo que va del mes, escaló 67 unidades (+11%) y desde enero acumuló 103 unidades (+18%).
La economía se estancó en agosto y quedó a las puertas de la recesión
La economía se estancó en agosto y quedó a las puertas de una recesión técnica. Tras el derrumbe de julio, la actividad apenas avanzó 0,1% en la medición desestacionalizada, un rebote insuficiente para recuperar el terreno perdido. En la comparación interanual, el nivel de actividad cayó 1,7%, con lo que se hilvanaron dos meses consecutivos por debajo de los registros del año anterior.
El dato fue publicado por el Indec en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). En ese documento también se indicó que el resultado de agosto redujo el crecimiento acumulado de los primeros ocho meses del año a 1,2%, medio punto porcentual menos que el registrado hasta julio.
Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner no tendrán que asistir a Comodoro Py para el inicio del juicio
Tras la decisión de la Cámara de Casación de unificar en un solo juicio oral las causas Hotesur y Los Sauces, el Tribunal Oral Federal N° 5, encargado de juzgar a Cristina y Máximo Kirchner, entre otros, introdujo cambios en la organización del debate y permitirá que los imputados participen de manera virtual durante la primera etapa del proceso.
Por ese motivo, la expresidenta y el diputado nacional finalmente no deberán asistir este viernes a Comodoro Py para la primera audiencia del juicio.
El Gobierno consiguió aprobar su proyecto de discapacidad con el respaldo del peronismo
En un claro triunfo para el oficialismo, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados consiguió esta noche aprobar casi por unanimidad su propio proyecto que refiere a la ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos. En un giro inesperado, el Gobierno logró así desactivar uno de sus frentes políticos más sensibles, que ahora deberá ser girado al Senado.
Tras una serie de reuniones a contra reloj y negociaciones que se extendieron hasta bien entrada la sesión y modificaron fuertemente la iniciativa original, el oficialismo consiguió no solo el respaldo de sus aliados habituales, sino también el apoyo de Provincias Unidas y todo el peronismo peronismo.
- 1
- 2
Habló la periodista española que fue atacada por Milei cuando le hizo una pregunta
- 3
Chaco: condenaron a cuatro “cueveros” que escondían millones en los paneles de un auto y a la sociedad que usaron como fachada
- 4
La visita de Milei a España alteró la campaña electoral e incomodó como nunca antes a sus aliados