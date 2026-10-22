Javier Milei y sus medidas, en vivo: durante su gira en Madrid, el mandatario acusó al presidente español de “dictador”

La visita del presidente Javier Milei a España estuvo marcada por la ausencia de encuentros con dirigentes de peso de la derecha de ese país, con excepción de la reunión confirmada a última hora con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente Javier Milei se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Presidencia

Milei viajó sin agenda, no fue recibido por los dirigentes del Partido Popular ni de Vox, así como tampoco por el rey Felipe VI, y se conformó con el abrazo con Ayuso, quien incluso hasta último momento había evitado confirmar el encuentro.