Javier Milei y sus medidas, en vivo: el aumento de la morosidad bancaria y las primeras alianzas de cara a 2027

Sergio Massa y su esposa, Malena Galmarini, actual senadora provincial, viajaron al Caribe la semana en que cumplieron sus “30 años de amor”. Lo hicieron acompañados de un grupo de amigos en un jet privado de lujo, propiedad del grupo empresario que lidera Francisco De Narváez, según confirman registros aeronáuticos y migratorios a los que accedió LA NACION.

La comitiva, integrada por siete personas, partió desde el aeropuerto de Montevideo el jueves 13 de agosto a las 6:40 AM, apenas 48 horas después de la cumbre del peronismo en el Hotel Emperador de la que participaron, además de Massa, figuras como Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gerardo Zamora.