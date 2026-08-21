Javier Milei y sus medidas, en vivo: el aumento de la morosidad bancaria y las primeras alianzas de cara a 2027
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Al Caribe en avión privado: el viaje de Massa con su esposa y amigos en medio del retorno a la discusión electoral
Sergio Massa y su esposa, Malena Galmarini, actual senadora provincial, viajaron al Caribe la semana en que cumplieron sus “30 años de amor”. Lo hicieron acompañados de un grupo de amigos en un jet privado de lujo, propiedad del grupo empresario que lidera Francisco De Narváez, según confirman registros aeronáuticos y migratorios a los que accedió LA NACION.
La comitiva, integrada por siete personas, partió desde el aeropuerto de Montevideo el jueves 13 de agosto a las 6:40 AM, apenas 48 horas después de la cumbre del peronismo en el Hotel Emperador de la que participaron, además de Massa, figuras como Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gerardo Zamora.
En junio, la economía creció 0,8% mensual y 2,7% interanual
La actividad económica registró una suba de 0,8% en junio, respecto de mayo, aunque volvió a reflejar el comportamiento inestable que muestra en lo que va del año y que los analistas definen como de “serrucho”. En la medición interanual, en tanto, exhibió una mejora de 2,7% y acumuló un crecimiento de 1,9% durante el primer semestre.
El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Sin embargo, la mejora de junio no alcanzó para disipar la volatilidad que caracterizó al primer semestre. Basta con observar la serie actualizada del Indec para comprobarlo: la economía creció 0,3% en enero, cayó 2,5% en febrero, rebotó 2,6% en marzo, retrocedió 1,6% en abril y volvió a bajar 0,6% en mayo, antes de la recuperación de 0,8% en junio.
Sturzenegger se definió como un “plomero” de las reformas, aunque lamentó los retoques en la ley de propiedad privada
Destinatario de críticas internas y externas en las últimas semanas, el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, insistió hoy en la reunión del Consejo de las Américas, en su defensa del paquete de reformas impulsado por el Gobierno, y pronosticó que el presidente Javier Milei será reelecto en 2027.
“Pensé que no me iban a invitar, porque el año pasado tuvimos una discusión con Natalio, cada uno defiende lo suyo”, destacó a modo de inicio, y en referencia a su contrapunto del año pasado con el titular de la CAC, Natalio Grinman, en torno a los cursos de capacitación para los empleados de la cámara que tuvo-según declaró-un “final feliz”.
Los gobernadores del norte se reagrupan en Diputados y ponen nuevas condiciones para acompañar a Milei
Los gobernadores del norte coordinan un entendimiento para ganar peso en la negociación con la Casa Rosada. Con el calendario electoral cada vez más cerca y después de dos años de acuerdos atravesados por el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), misioneros, salteños, tucumanos y catamarqueños buscan imponer una nueva lógica en el Congreso: negociar “ley por ley” y con beneficios concretos para sus provincias.
“Vamos a discutir políticas públicas”, resumió un referente misionero en Diputados. “Ya no se negociará por ATN”, aseguró. La intención no es conformar un único bloque ni pasar a la oposición, sino coordinar posiciones y elevar el precio de sus votos frente a un gobierno cuyas promesas, aseguran, ya no alcanzan.
“La Argentina ya cambió”: el mensaje de José Luis Daza al reemplazar a un Caputo enfermo en el Council of the Americas
“Tengo una labor imposible hoy: reemplazar a Toto Caputo.” Así arrancó José Luis Daza, viceministro de Economía, su exposición en el Council of the Americas, después de que el ministro debiera bajarse a último momento por un cuadro de salud. Daza no intentó imitarlo. Habló con matices propios y dejó, hacia el final de la conferencia realizada en el Hotel Alvear, uno de los mensajes más citados del día: “La Argentina ya cambió. El cambio es, creo yo, permanente”.
En sigilo, los empresarios piden definiciones a oficialistas y opositores
Un problema no deja de serlo por estar anunciado. En los círculos empresarios y de inversores, muchos contemplaban la posibilidad de que, una vez depurada la euforia mundialista, podía instalarse de lleno la conversación electoral .Algo de eso está pasando en estos días. Y son conversaciones de simulacro, pocas veces concluyentes, en las que lo que se dirime es poder. Pero son lo suficientemente tensas como para tener impacto innegable en la economía, que amenaza con ponerse en modo stand-by hasta tanto no tener un panorama más claro de lo que se pone en juego en 2027.
Para los bancos, un tercio de la mora se la “contagiaron” las fintech
Los bancos, especialmente aquellos que cotizan en Bolsa, comenzaron a mostrarles a sus inversores que cerca de un tercio de la mora que deben reportar deriva directamente de las normas regulatorias locales, que los obligan a replicar la peor calificación crediticia que tenga su cliente en el sistema, aun cuando con ellos se encuentre al día.
La alusión, básicamente, es a la Comunicación “A” 7443, vigente desde hace años, que provoca lo que los analistas definen como un “efecto arrastre” sobre todo el sistema y complica la nueva oferta de crédito, ya que obliga a las entidades a previsionar (inmovilizar fondos) por préstamos que, en muchos casos, no son morosos.
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