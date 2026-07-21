Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mensaje del Presidente a la selección y el proyecto para suspender las PASO

El senador libertario Bartolomé Abdala viajó a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España. Su presencia salió a la luz a partir de imágenes que se viralizaron en X, donde se lo ve durante su trayecto hacia Nueva Jersey, sede del encuentro que terminó con la derrota de la selección argentina. En las imágenes aparece con una gorra negra, jeans, zapatillas deportivas y una campera beige.