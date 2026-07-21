Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mensaje del Presidente a la selección y el proyecto para suspender las PASO
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno designó a Javier Lanari como director del Banco Nación
El Gobierno designó a Javier Lanari como director del Banco de la Nación Argentina (BNA), después de su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación. El exfuncionario completará un período que finalizará el 4 de febrero de 2028 y ocupará el cargo que dejó vacante Gonzalo Pascual.
Scaloni y Messi: la otra Argentina
Hace 18 años, la autora de Harry Potter, J. K. Rowling, dirigió un típico discurso de graduación en Harvard, a los que están acostumbrados los alumnos de universidades norteamericanas. En su presentación, empezó justificando el tema: “A ustedes les voy a hablar del fracaso. Ustedes necesitan entender lo que es por una razón muy sencilla: lo que para ustedes es fracaso, para el 99% de la humanidad es éxito”.
La mujer que denunció al intendente Espinoza pidió que no lo dejen salir del país sin permiso
Melody Rakauskas, que denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual, se presentó ante la Justicia para pedir que le impidan salir del país en las vacaciones de invierno sin permiso judicial. Además, solicitó medidas de protección.
Un senador libertario viajó a la final del Mundial y el oficialismo lo relativizó: “Se pagó todo él”
El senador libertario Bartolomé Abdala viajó a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España. Su presencia salió a la luz a partir de imágenes que se viralizaron en X, donde se lo ve durante su trayecto hacia Nueva Jersey, sede del encuentro que terminó con la derrota de la selección argentina. En las imágenes aparece con una gorra negra, jeans, zapatillas deportivas y una campera beige.
Las gestiones secretas del Gobierno con Chiqui Tapia para coordinar la llegada del seleccionado
La organización del día después de la final Argentina- España por el Mundial de Fútbol 2026 suponía un desafío de antemano. El Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevan una relación tensa, que se complicó por la denuncia judicial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión impositiva.
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