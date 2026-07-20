Javier Milei y sus medidas, en vivo: el operativo por la llegada de los jugadores y la interna peronista

Los mensajes políticos del arco opositor, tras la derrota de la selección argentina en la final del Mundial ante España, estuvieron en sintonía con el oficialismo, personificado en el presidente Javier Milei, quien a poco de terminar el partido tuiteó “Muchas gracias, jugadores. Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”. Desde la oposición también abundaron las felicitaciones y el agradecimiento para el equipo que dirige Lionel Scaloni. En ese sentido, se expresaron dirigentes peronistas, radicales y de la Coalición Cívica, entre otros espacios.