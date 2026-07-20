Javier Milei y sus medidas, en vivo: el operativo por la llegada de los jugadores y la interna peronista
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno decretará feriado cuando los jugadores resuelvan
El Gobierno nacional esperaba la decisión de los jugadores del seleccionado para definir qué día quieren celebrar con los argentinos y, en ese caso, cuándo decretar un feriado de 24 horas.
“Aunque ganes o pierdas”: la oposición coincidió con el oficialismo y felicitó a la Selección de Messi y Scaloni
Los mensajes políticos del arco opositor, tras la derrota de la selección argentina en la final del Mundial ante España, estuvieron en sintonía con el oficialismo, personificado en el presidente Javier Milei, quien a poco de terminar el partido tuiteó “Muchas gracias, jugadores. Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”. Desde la oposición también abundaron las felicitaciones y el agradecimiento para el equipo que dirige Lionel Scaloni. En ese sentido, se expresaron dirigentes peronistas, radicales y de la Coalición Cívica, entre otros espacios.
El mapa del peronismo en el Congreso: así se distribuyen las lealtades del PJ
El peronismo ya empezó a reordenarse de cara a la disputa por su liderazgo. Mientras Cristina Kirchner y Axel Kicillof concentran la principal puja interna y otros sectores ensayan nuevos armados, los bloques legislativos todavía conservan, con excepciones, una arquitectura común.
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