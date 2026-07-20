LA NACION
en vivo

Javier Milei y sus medidas, en vivo: el operativo por la llegada de los jugadores y la interna peronista

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei y sus medidas, en vivo: el operativo por la llegada de los jugadores y la interna peronista
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el operativo por la llegada de los jugadores y la interna peronistaLUIS ROBAYO - AFP

El Gobierno decretará feriado cuando los jugadores resuelvan

Cecilia Devanna
Cecilia Devanna

El Gobierno nacional esperaba la decisión de los jugadores del seleccionado para definir qué día quieren celebrar con los argentinos y, en ese caso, cuándo decretar un feriado de 24 horas.

Leé la nota completa acá

“Aunque ganes o pierdas”: la oposición coincidió con el oficialismo y felicitó a la Selección de Messi y Scaloni

Los mensajes políticos del arco opositor, tras la derrota de la selección argentina en la final del Mundial ante España, estuvieron en sintonía con el oficialismo, personificado en el presidente Javier Milei, quien a poco de terminar el partido tuiteó “Muchas gracias, jugadores. Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”. Desde la oposición también abundaron las felicitaciones y el agradecimiento para el equipo que dirige Lionel Scaloni. En ese sentido, se expresaron dirigentes peronistas, radicales y de la Coalición Cívica, entre otros espacios.

Leé la nota completa acá

El mapa del peronismo en el Congreso: así se distribuyen las lealtades del PJ

Delfina Celichini
Delfina Celichini

El peronismo ya empezó a reordenarse de cara a la disputa por su liderazgo. Mientras Cristina Kirchner y Axel Kicillof concentran la principal puja interna y otros sectores ensayan nuevos armados, los bloques legislativos todavía conservan, con excepciones, una arquitectura común.

Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. 1

    Milei vuelve a desafiar a Lula y visita a tres presidentes sudamericanos para consolidar su “liderazgo” en la región

  2. El mapa del peronismo en el Congreso: así se distribuyen las lealtades del PJ
    2

    El mapa del peronismo en el Congreso: así se distribuyen las lealtades del PJ

  3. La oposición coincidió con el oficialismo y felicitó a la Selección de Messi y Scaloni
    3

    “Aunque ganes o pierdas”: la oposición coincidió con el oficialismo y felicitó a la Selección de Messi y Scaloni

  4. Los números que no le cierran a Insaurralde y Jesica Cirio, que enfrentan otro posible pedido de indagatoria
    4

    Los números que no le cierran a Insaurralde y Jesica Cirio, que enfrentan otro posible pedido de indagatoria