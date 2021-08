Jony Viale apuntó contra Alberto Fernández: “Todo no se puede arreglar con plata”

Jonatan Viale arremetió contra el presidente Alberto Fernández, luego de que el mandatario ofreciera pagar una reparación monetaria, sin pisar tribunales y sin admitir ninguna responsabilidad penal sobre el cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez celebrado en Olivos el 14 de julio del 2020. En su editorial en +Realidad (LN+), el periodista aseguró que “la sociedad le está pidiendo que se deje de joder”.

“El Presidente quiere arreglar el escándalo de Olivos con plata. ¿Viste que hay mucha gente que cree que los problemas se arreglan con plata?”, empezó su descargo el periodista mientras citaba las palabras del abogado, Gregorio Dalbón, quien sostuvo que el Presidente quiere hacer una reparación voluntaria, con una suma de dinero que saldría de su sueldo para subsanar la situación por la fiesta en Olivos.

Por otro lado, Viale recordó la película Relatos salvajes, en el pasaje “La propuesta” que protagoniza el actor Oscar Martínez. “El chico atropella, mata y huye con el auto de papá; ¿qué hace el papá? Lo quiere ayudar para que no vaya preso ¿Se da cuenta Presidente? Todo no se arregla con plata. Hay valores que no se negocian. Violar su propia cuarentena haciendo una fiestita para 12 personas mientras toda la sociedad sufría encerrada en su casa no puede costarle 150.000 ó $200.000 ó $250.000”, aseguró.

“Yo sé que la Argentina es un país donde nadie va preso; donde nadie paga los delitos; pero usted, Presidente, no se la pueda llevar de arriba. Usted nos quitó muchas cosas: educación para los chicos, abrazos con nuestra familia, festejos con nuestros amigos, el trabajo durante un año entero. Nos privó de despedir a nuestros seres amados”, siguió.

“Créame lo que le digo; usted no puede arreglar con plata tanto daño, tanto dolor, tanta humillación”, añadió. “¿De qué le sirve la plata al papá de Abigail? ¿Al papá de Solange? ¿De qué le sirve la plata a Gastón Recondo que no pudo despedir a su papá? ¿De qué le sirve la plata a los millones de chicos argentinos que dejaron la escuela?”, inquirió.

Por otro lado, Viale añadió que, en menos de dos años, el mandatario y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, “nos han inundado” de “imágenes inmorales”. “Que Luis D’Elía esté libre provocando a la Justicia cortando su tobillera es un símbolo de los años kirchneristas y albertistas”, añadió.

Por último, el periodista aseguró que este es un problema de valores y repasó algunos polémicos hechos de los últimos años. “Tal vez usted no lo entienda, pero la sociedad argentina le está pidiendo que se deje de joder. No hace falta que vaya preso. No hace falta que pague una multa. No hace falta que entregue el piso de Puerto Madero. La sociedad le pide unas disculpas sinceras. La sociedad le pide un arrepentimiento genuino por el desastre que hizo. La sociedad argentina le pide que deje un poquito la joda y se ponga a trabajar”, cerró, visiblemente enojado.

LA NACION