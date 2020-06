Jorge Lanata habló de Romina Malaspina y la aplaudió por la contundente respuesta que dio a Agustina Kämpfer, en la que dsparó contra Amado Boudou y Jorge Rial Fuente: Archivo

Romina Malaspina saltó a la fama desde que se incorporó al staff de Canal 26 . En particular, en uno de sus primeros días al aire, vistió un osado look que la convirtió en viral. Desde entonces, muchas figuras públicas hablaron de ella, Graciela Alfano , por ejemplo, la defendió de las críticas. También, Agustina Kämpfer apuntó contra su contratación como periodista y señaló que ocupa ese lugar por "estar buena". Malaspina no se quedó callada y su contundente respuesta fue celebrada por Jorge Lanata .

"Hay muchísimas mujeres especializadas, licenciadas y con trayectoria, que por no cumplir con los estereotipos de belleza están desempleadas", consideró Kämpfer en Nosotros a la mañana (El Trece).

"Y tenemos una mujer bellísima como Romina, que no vamos a discutir su belleza ni cuanto ella decide exhibirse porque no es el punto, pero la ponen a hablar de temas de los que no tiene absolutamente nada de idea", añadió la periodista en el programa matutino.

"Muchas que critican, la verdad que me gustaría que primero le den explicaciones a la Justicia del pueblo argentino, ridícula", escribió Malaspina en su cuenta de Twitter.

Luego, compartió un link con una producción que la ex Intratables hizo totalmente desnuda y añadió: "Vos estás en tu programa por eso también, por lo que veo. ¡Ah no! Cierto que vos estás por Boudou y por Rial", sostuvo la conductora, en referencia a las exparejas de Kämpfer: el periodista Jorge Rial y el exvicepresidente Amado Boudou . "Por cierto, ¿encontraste los papeles?", añadió.

Lanata se hizo eco de la respuesta de Malaspina a Kämpfer y aplaudió su contundencia en su programa Periodismo para Todos (ElTrece). "Se disparó la pelea menos pensada", dijo el periodista. "Realmente estuvo muy bien Malaspina. No solo tiene gomas, sino que también tiene cabeza", añadió.