Jorge Macri apelará la decisión de la Justicia que obliga a volver a financiar el traslado de cartoneros ligados a Grabois a la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este miércoles que apelará la decisión de la Justicia que obligaba al gobierno porteño a volver a financiar el traslado de cartoneros desde el conurbano a la ciudad. Los recuperadores urbanos trabajan en cooperativas ligadas al dirigente social y político Juan Grabois.

“La Justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños. Hay cosas que antes se hacían y con nosotros no se hacen más”, escribió Jorge Macri en X.

La publicación de Macri es una respuesta a la medida cautelar del juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario N°12 sobre un amparo presentado por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada contra el Gobierno de la Ciudad.

Un mes atrás, el Gobierno de la Ciudad anunció que dejaría financiar el sistema de transporte mediante el cual los cartoneros se trasladaban desde provincia a la ciudad para realizar la recolección de residuos. En ese entonces, el jefe de Gobierno aseguró que buscaba “desarmar un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema” y, con ello, dar igualdad entre las cooperativas.

También detallaron que el sistema de reciclado está integrado por más de 6000 cartoneros organizados en doce cooperativas que prestan el servicio formal de recolección diferenciada. Más de la mitad pertenecen a las cooperativas Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonero del Sur. Estos últimos son los que tenían un sistema de traslado diario financiado por el gobierno porteño.

El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, sostuvo que estaban construyendo un “esquema transparente, justo y eficiente, donde todos los recuperadores estén bajo las mismas reglas”. “El esfuerzo del Estado -que es el de todos los vecinos- debe traducirse en mejoras reales para el sistema de reciclado, no en beneficios discrecionales”, sumó.

La medida cautelar dispone que el servicio de traslado de material reciclable y transporte de recuperadores, operarios y choferes se restablezca.

El rechazo de la Iglesia

La medida fue rechazada por varias de las cooperativas, que realizaron una serie de protestas contra la decisión. Una semana atrás, realizaron una huelga de hambre que duró cuatro días. A principios de agosto, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal le dejó un mensaje a la gestión de Macri sobre la cuestión.

Bajo la firma del cardenal Ángel Rossi, la Iglesia respaldó a los recuperadores urbanos y consideraron que la actividad debe ser “reconocida, acompañada y protegida”.

“La devoción a San Cayetano es una expresión profunda de la fe de nuestro pueblo, que no se resigna ante el sufrimiento y que, con esperanza y solidaridad, reza y camina, poniendo en manos de Dios sus necesidades personales y familiares más urgentes. Este día nos invita a escuchar el clamor de tantos hermanos y hermanas que ven en el trabajo la posibilidad de ser útiles y de contribuir al bien común”, señalaron en el comunicado, que fue publicado durante la fiesta de San Cayetano.

La Conferencia Episcopal consideró que “la falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas y puede conducir al desaliento, el aislamiento y a la pérdida de sentido”.

“En tiempos difíciles valoramos todas las formas de trabajo: el empleo formal, los emprendimientos familiares, la economía popular, el reciclado, las changas. Toda actividad que, con esfuerzo, lleva dignamente el pan a la mesa merece ser reconocida, acompañada y protegida”, remarcaron.

Llamaron a la intercesión de San Cayetano para que “no falte el trabajo digno en los hogares” y que “quienes hoy están desocupados o viven en condiciones laborales precarias encuentren nuevas oportunidades que les devuelvan la esperanza y mejoren su calidad de vida”.