Jorge Macri cuestionó la postura de Lousteau por Schiaretti: “Fue raro que avalara su ingreso”

Este domingo, Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuestionó la actitud de Martín Lousteau, su rivapor Juntos por el Cambio (JxC), en relación a la postura del segundo a favor de la incoporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a ese espacio político. El ministro de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta recordó la posición del mandatario cordobés favorable a la quita de recursos a la ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno de Alberto Fernández y, en base a eso, señaló respecto de Lousteau: “Fue raro que avalara su ingreso”.

Macri dialogó esta mañana con radio Rivadavia y se refirió a las últimas disputas internas en JxC, en vistas de los cruces y fuertes intercambios de opiniones que hubo últimamente en ese espacio. Especialmente, desde que el actual jefe de Gobierno de Buenos Aires y precandidato a presidente, Rodríguez Larreta, propuso sumar a Schiaretti a las filas de la frente opositor.

“Tenemos que encontrar maneras de no discutir en ese tono, porque pretendemos ser alternativa nacional y tenemos que tener niveles de cuidado en lo que decimos. Hay que definir lugares de tomas de decisiones pero no peleándonos con ese tono. Hay que tener cuidado con no pasar ciertos límites”, dijo el exintendente de Vicente López en relación con los días agitados que pasa JxC con sus cimbronazos internos.

A continuación, Jorge Macri se refirió a uno de los dirigentes de su fuerza política que dio su visto bueno para la incorporación de Schiaretti a JxC: Martín Lousteau. “La posibilidad de la evaluación de la incorporación de Schiaretti me dejó en un lugar incómodo en el sentido de la ciudad”, dijo el precandidato a jefe de Gobierno, y explicó: “Schiaretti se manifestó a favor de muchas de las decisiones del Gobierno respecto de sacarle recursos a esta ciudad. Entonces, es raro que un candidato a jefe de Gobierno avalara su ingreso, como Lousteau”.

De inmediato, el precandidato se refirió al origen radical de su contrincante y expresó: “Él tiene a alguien de su fuerza como [Rodrigo] De Loredo peleando [en Córdoba] contra Schiaretti. Logramos que [Luis] Juez y De Loredo se pongan de acuerdo, dando chances por primera vez [a JxC] de ganar en la provincia”.

“Alguien que agrede a la ciudad de Buenos Aires quitándole recursos de manera anticonstitucional, sin respetar el fallo de la Corte Suprema como Schiaretti no me deja cómodo. Por eso manifesté que era raro para mí su incorporación”, añadió luego Macri.

“Los que somos candidatos a jefe de la Ciudad tenemos que velar por los intereses de la Ciudad -continuó-. Todo JxC se manifestó en contra de lo que se hacía contra la ciudad de Buenos Aires. Hubo una postura clara”, señaló luego el aspirante a jefe de Gobierno porteño, en referencia a la quita de coparticipación a la Ciudad por parte del gobierno nacional que se estableció en el mes de septiembre de 2020.

Más tarde, Macri insistió con la idea de “bajar un cambio” en las discusiones internas y sintetizó: “Los que tienen derecho a estar enojados son los que la están pasando mal. La gente no se lo merece. Quien está escuchando ahora la radio dice: ‘Este gobierno es una catástrofe. Tengo confianza en que JxC nos dé un norte’ y nos ven pelear dicen: ‘Bueno, pero al final, viejo, dejen de pelear’”.

