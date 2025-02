Jorge Macri evitará la confrontación directa con Larreta, pero el lanzamiento causó malestar y sorpresa

Con el adelantamiento de los comicios porteños, se aceleran las negociaciones y armados para la contienda electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras Pro termina de delinear su estrategia para no perder hegemonía frente a la avanzada libertaria en el distrito, el gobierno de Jorge Macri ahora enfrenta un nuevo desafío: el lanzamiento del Horacio Rodríguez Larreta como candidato.

El exjefe de Gobierno confirmó anoche en redes sociales que participará de las elecciones legislativas de este año. Aunque aún no definió si irá por una banca en la Legislatura porteña o el Congreso de la Nación, el anuncio tomó por sorpresa al oficialismo local y despertó molestia entre algunos de sus dirigentes que, sin embargo, evitarán iniciar una confrontación directa. Como había adelantado LA NACION, el alcalde porteño tenía intención de integrar a su antecesor en su armado electoral para evitar fugas del ala moderada.

“No hubo ninguna instancia de diálogo donde Horacio haya comentado en el partido que iba a marcar esta postura diferente. Así que fue una sorpresa encontrarse con esta noticia que, además, es agresiva y virulenta por la forma”, explicaron fuentes del Gobierno porteño a LA NACION. En relación a las críticas a la gestión de Jorge Macri, agregaron: “Nos llama la atención la virulencia con que habla de una ciudad ‘sucia’ cuando, hasta hace un año fue jefe de Gobierno y muchos de los ministros que tenemos acá estaban con él”.

Según confirmaron a LA NACION en la administración y fuentes cercanas al exalcalde, funcionarios y empleados de la gestión anterior continúan desempeñándose en cargos de la segunda o tercera línea del gabinete local. Además, tras ganar las elecciones de 2023, Jorge Macri designó al frente de áreas clave a dirigentes que habían acompañado a Larreta en al menos uno de sus mandatos.

Este es el caso del titular de la cartera de Seguridad, Waldo Wolff. En diciembre de 2022, el exjefe de Gobierno porteño decidió convocar al entonces diputado nacional para la conducción de la Secretaría de Asuntos Públicos. Ahora, no solo es uno de los ministros de más alto perfil del gobierno de Macri, sino que es también uno de los nombres que suena como posible candidato de Pro en el distrito, pese a haberse convertido, en las últimas semanas, en el blanco de críticas de la oposición por la fuga de presos de comisarías porteñas.

Fernán Quirós junto a Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri.

Fernán Quirós es otro de los funcionarios que marcan una continuidad entre ambas gestiones. Hoy en día, mantiene su cargo como ministro de Salud, luego de una frustrada postulación para la jefatura de Gobierno en los comicios de 2023: antes de que se oficializara a Jorge Macri como representante del partido amarillo en el distrito, se había lanzado como precandidato para el Ejecutivo local con el apoyo de Larreta, al igual que Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario.

También provienen de la gestión anterior Gustavo Arengo (ministro de Hacienda y Finanzas), Gabriel Mraida (ministro de Desarrollo Humano y Hábitat) y Leticia Montile, quien, hasta el 4 de febrero, estuvo al frente de la Secretaría Legal y Técnica. Según informaron fuentes de la administración porteña a LA NACION, muchos de los cuadros técnicos de su área que hoy continúan en funciones también trabajaron en el gobierno del ex precandidato presidencial.

La propia cúpula del Poder Ejecutivo local había integrado las filas del gobierno de Rodríguez Larreta. La actual vicejefa Clara Muzzio se desempeñó, entre 2019 y 2023, como ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, mientras que Jorge Macri encabezó el ministerio de Gobierno desde diciembre de 2021 hasta su asunción como alcalde porteño.

Todos los días elijo un barrio de la ciudad de Buenos Aires y lo camino durante horas. Después de tantos años, reconozco cada calle, cada cuadra. Sé lo que hicimos en cada lugar. Mi vida y la de Buenos Aires se mezclan. A veces no sé dónde termina una y dónde comienza la…

A pesar de esta continuidad entre ambas gestiones, al momento de anunciar su postulación, el exjefe de Gobierno porteño no escatimó en críticas que la administración local considera “injustas”. “Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos”, denunció Rodríguez Larreta a través de su cuenta de X (ex-Twitter). “Aquello que fuimos, nuestra razón de ser, hoy parece apenas una sombra”.

Las críticas llegan a pocos días de que la Legislatura porteña aprobara la suspensión de las PASO -una herramienta electoral que, según algunos de sus defensores, podría ayudar a dirimir disidencias internas- y en medio de la disputa con el Gobierno nacional por la sobrepoblación de detenidos en comisarías porteñas y el avance de La Libertad Avanza en el tradicional bastión de Pro que ya se tradujo, a fines de enero, en el pase de tres legisladores amarillos a las filas de Javier Milei.

En este contexto, Jorge Macri apuntaba a cerrar un acuerdo con la Coalición Cívica, el radicalismo y el larretismo en el distrito, pero los recientes cuestionamientos parecen haber echado por tierra la posibilidad de una alianza con este último sector. Así, el riesgo de sufrir fugas desde el ala moderada está latente -allegados al exalcalde aseguraron a LA NACION que múltiples figuras de Pro respaldaron en privado su postulación-, pero en el gobierno porteño desestiman una importante salida de dirigentes.

Por este motivo, y aunque militantes de la juventud del partido amarillo salieron a cruzar a Rodríguez Larreta por sus críticas, en el gobierno local indicaron a LA NACION que no buscarán abrir una confrontación directa con el ex precandidato presidencial. En esta misma línea se había manifestado la vocera Laura Alonso esta mañana en diálogo con Radio La Red: “Estamos muy ocupados y preocupados en resolver los problemas de todos los días, que son siempre muchos, en pensar una ciudad y planificarla; no estamos para discutir con el señor Larreta”.

Abigail Contreiras Martínez