En medio de la ola de violencia de crímenes por parte de bandas narco en Rosario -en la que asesinaron a dos taxistas, un colectivero y un playero- el diputado nacional José Luis Espert, que ayer anunció que se incorpora a La Libertad Avanza (LLA), se refirió a la situación en Santa Fe y lanzó este miércoles una dura opinión sobre qué debe hacerse con los narcotraficantes: “No es cárcel o bala, es bala o bala”.

En línea con varios dichos del también presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en los que exigió cárcel o bala para los piqueteros que cortan las calles en el centro porteño, esta vez deslizó una sugerencia algo distinta sobre qué hacer con los narcotraficantes que están aterrorizando a la ciudad de Rosario. “Yo creo que al delincuente, lo he dicho hasta el cansancio, le toca cárcel, privación de la libertad. Con el delincuente es cárcel o bala, no es puerta giratoria. Y yo creo que en el caso del narcotráfico no es cárcel o bala, es bala o bala”, sostuvo en una entrevista para El Observador 107.9.

Luego, agregó: “En el caso del narcotráfico no es cárcel o bala, es bala directamente, porque esa gente no tiene códigos, pueden poner en peligro la democracia, la integridad del país, la integridad territorial. Así que mi espíritu con el narcotráfico es el peor, son enemigos, es como una guerra el narcotráfico”.

Espert reforzó esta mañana sus dichos del martes con la noche en diálogo con TN, en los que lanzó: “Ni Justicia. Ahí es bala o bala. El narco no merece derechos. Un narco está dispuesto a matar criaturas, no tiene códigos. Hay que ir y liquidarlo en su lugar. No hay que apresarlo”.

Con el propósito de volver a instaurar el orden tras el pánico entre sus habitantes, hoy por la tarde llegarán a Rosario nuevos efectivos de las fuerzas federales, por lo que serán en total 450 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura para fortalecer el nuevo plan de seguridad que coordinaron la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Patricia Bullrich junto a efectivos de Gendarmería y Prefectura en Santa Fe. Marcelo Manera

En otro tramo de la entrevista de esta mañana, Espert avaló el accionar del Gobierno. “Lo importante es que tenemos gente que tiene claro que el narcotráfico es algo para combatir, no algo para en el cual convivir, como ocurría antes de Pullaro y antes de Bullrich”.

Ola de violencia

Rosario enfrenta una escalada de violencia desatada en los últimos días tras los cuatro asesinatos en manos de sicarios como respuesta de las bandas narco a las políticas restrictivas lanzadas sobre todo en las cárceles.

El primer crimen tuvo lugar el 5 de marzo por la noche cuando Héctor Raúl Figueroa, un taxista de 43 años, fue ejecutado de nueve disparos en el barrio Las Delicias con municiones que pertenecían a la Policía de Santa Fe. Una primera señal de alerta para las autoridades.

Horas después, el 7 de marzo, la víctima fue Diego Alejandro Celentano, de 32 años, también taxista. Le dispararon en la cabeza mientras estaba dentro del auto, con el motor encendido. La ejecución fue similar a la de Figueroa. En ambos casos se usó la misma pistola 9 mm, según un peritaje de la Policía de Investigaciones.

Luego mataron a Marcos Daloia, el colectivero de la línea de trolebuses que fue baleado el jueves y falleció el domingo, tras permanecer internado cuatro días. El ataque tuvo lugar en el cruce de las calles Mendoza y México, barrio Belgrano, en la zona oeste, a tres cuadras de la avenida de Circunvalación.

Captura de video del asesinato del playero de Rosario

La última víctima fue Bruno Bussanich, un playero de 25 años que murió el 10 de marzo en su lugar de trabajo, una estación de servicio Puma de la zona oeste. Hasta allí llegó un hombre vestido con bermudas y una campera con capucha, quien se acercó, lo pegó un tiro y huyó, corriendo, a toda velocidad.

