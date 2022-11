José Luis Espert criticó a Javier Milei por retirarse de la votación del Presupuesto: “Yo me quedo cagado de sueño”

escuchar

El diputado José Luis Espert insistió este miércoles en sus críticas contra Javier Milei por su ausencia en la votación en particular de los artículos del Presupuesto 2023. El legislador señaló, además, que lo ofendió que haya tratado de “casta” a quienes permanecen en esa instancia durante la discusión.

“ Eso me ofende. Yo me quedo cagado de sueño con otro centenar de diputados, no para boludear, sino para que a la gente no le suban los impuestos ”, afirmó Espert este miércoles en declaraciones a la AM 1110.

Espert cruzó así con dureza la afirmación que había deslizado Milei como justificación. “No formamos parte de las transas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo”, había explicado el libertario.

Espert criticó ese razonamiento. “Los que nos quedamos logramos otras cosas. Por ejemplo, evitamos que el Ejecutivo pudiera prorrogar sus facultades para seguir fijando retenciones”, agregó el legislador.

La votación en Diputados del Presupuesto 2023 genera aún controversias. Enrique Garcia Medina

Y amplió: “Si vos construís tu carrera diciendo que no querés suba de impuestos, tenés que estar sentado en la banca para darle sentido a tu candidatura”, expresó.

Tras la votación del Presupuesto, buena parte de la oposición cuestionó la ausencia de Milei especialmente cuando se aprobó la tasa aeroportuaria en los pasajes de avión, que incorporó el Gobierno. Ese artículo se aprobó por apenas un voto de diferencia, 121 votos contra 120.

En ese punto, Espert se diferenció del resto de los espacios opositores. “Echarle la culpa a Milei de la votación afirmativa es exagerar un poco”, consideró.

Como publicó LA NACION, la ausencia de Milei generó malestar incluso dentro de su propio espacio La Libertad Avanza. Dirigentes del espacio reconocieron que la ausencia del jefe de la fuerza rompió una promesa de campaña y “traicionó” a sus votantes.

La respuesta de Espert de ese miércoles, sin embargo, también pareció estar dirigida a Margarita Stolbizer, quien reconoció que se retiró antes de la votación para evitar quedarse dormida. “Corría el riesgo de que me quedara ahí y que me cayera dormida sobre la banca”, expresó.

Lanzamiento

Espert se refirió este miercóles a su propuesta electoral para el próximo año. Lanzado como candidato a la gobernación bonaerense, el dirigente de Avanza Libertad insistió que buscará aplicar “las ideas liberales de sentido común”.

Espert, que realizará el acto de lanzamiento este viernes, desde un teatro porteño, sostuvo que las ideas liberales representan “un faro en este desastre que es la Argentina”.

José Luis Espert, lanzado a la gobernación bonaerense. Captura de video

Por otro lado, volvió a evitar una definición respecto de la boleta presidencial a la que acompañará el próximo año. Incluso, no descartó competir con boleta corta.

“Falta muchísimo todavía para ver con qué boleta presidencial voy, si es que voy con alguna. Quizás no voy con ninguna. Iremos solamente con aquella boleta que realmente nos asegure que el proyecto que tenemos pensado para los bonaerenses es consistente con ese proyecto nacional”, sostuvo.

LA NACION