José Luis Espert criticó la propuesta de Antonio Aracre de crear nuevos impuestos

El diputado de Libertad Avanza y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, , José Luis Espert, se refirió a los dichos del flamante jefe de asesores de la Casa Rosada, Antonio Aracre, quien planteó la posibilidad de crear un nuevo impuesto hasta que el país crezca. “Viniendo del sector privado que proponga un impuesto cuando entra al sector público no se puede entender”, dijo en referencia al expresidente de Syngenta y remarcó: “Que se haga ver por un psicólogo y, si no alcanza, que se medique”, remarcó.

“La gente está harta de la política y de todo de lo que venga de la política; este señor colabora para que la gente desprecie más todavía la política”, sostuvo el diputado en declaraciones a Radio Mitre y añadió: “Si sancionan un impuesto más, voy a militar la evasión de ese impuesto, que no se pague ese impuesto. La gente no da más”.

“La inflación se baja detectando el problema monetario, hace 60 años hay déficit fiscal y la gente es esclava impositiva”, sostuvo. También arremetió contra otras medidas del Gobierno y el nuevo acuerdo de precios presentado recientemente por el ministro de Economía, Sergio Massa: “No sirve para combatir la inflación, sirve para payasear frente a las cámaras que uno hace algo para la gente”. “A la Argentina le va mal porque no conecta con la realidad. Hace 100 años que no baja del podio en materia inflacionaria y seguimos con acuerdos de precios para bajarla”, dijo.

Respecto del déficit fiscal manifestó que se debe en parte al tamaño “gigantesco” del Estado y a que el país no comercia con el mundo, lo cual genera que un grupo empresarios “vivillos” sustituyan importaciones y hagan que “una bombacha cueste como un BMW”.

En ese orden de ideas se refirió a las medidas que deberían tomarse y afirmó que se podría “hacer campaña sancionando leyes” para solucionar los problemas reales de la sociedad. “Falta decisión de políticas gigantescas para enderezar el país”, aseveró y añadió: “La política debe servir a la gente y no al revés, que es lo que pasa ahora”. Tras ello mencionó la necesidad de aplicar reformas en beneficio de la sociedad y en diferentes materias: los alquileres, las deudas hipotecarias, la flexibilización laboral y el sistema previsional.

Posible acuerdo con Juntos por el Cambio

En la cuenta regresiva por las próximas elecciones, el diputado admitió la posibilidad de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires y no descartó un acuerdo con JxC para las PASO. “En la medida en que en las reformas sean para que los argentinos vivan mejor, y en particular en la provincia de Buenos Aires, yo me pongo a conversar hasta con El Mago sin dientes [en referencia a la figura del animador militante del PRO]”, sostuvo.

Asimismo afirmó la necesidad de hacer cambios en materia de seguridad: “Hay que hacer una reforma profundísima. Los uniformados no pueden cobrar miserias como cobran hoy, tienen chalecos vencidos y los patrulleros se caen a pedazos”. Además Espert se refirió a la sobrepoblación de las cárceles y la necesidad de mejorar el sistema penitenciario mediante la creación de nuevas prisiones.

Laburen parásitos, lacras, en vez de hacer una denuncia penal inviable contra un ciudadano que en cumplimiento del Art 14 de la CN pide que se apliquen los Arts 158 y 194 del Código Penal. Eso es mi "cárcel o bala". Feliz dia de los enamorados ❤️! https://t.co/mS3y0GDEYk — José Luis Espert (@jlespert) February 14, 2023

Denuncia de Belliboni

Tras la denuncia efectuada por Eduardo Belliboni contra Espert, luego de que pidiera “cárcel o bala” para el dirigente social del Polo Obrero, a través de sus redes sociales, el economista dijo: “Debe ser la décima denuncia que me hacen estos impresentables, que me denuncien hasta el juicio final, no me importa, estoy en defensa de los ciudadanos de bien”.

“Eduardo Belliboni, Juan Grabois y Gabriel Solano no saben lo que es laburar en el sector privado, no saben lo que es romperse el lomo como el resto de la gente que paga los impuestos de los cual viven todos estos inútiles”, sentenció y remarcó: “Esta gente son parásitos, organismos que viven a expensas de otros”.

“La Constitución garantiza la paz interior y ellos viven violentando el preámbulo, el artículo 14 que consagra la libertad de asociación y de empresa. Violentan de manera permanente cuando cortan calles o impiden que una empresa distribuya su mercadería”, cerró.

