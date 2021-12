José Luis Espert llamó a una “rebelión fiscal” y lanzó una ácida frase contra el Frente de Todos

Luego de que se conociera la noticia de que el Senado aprobó la ley que modifica Bienes Personales, por 37 votos afirmativos y uno negativo, el diputado José Luis Espert arremetió vía Twitter con un mensaje en el que instó a la “rebelión fiscal”. Ante esto trascendió que el bloque del Frente de Todos, a cargo de Máximo Kirchner, va a pedir una moción de privilegio contra el libertario en la próxima sesión.

Consultado al respecto por LA NACION, Espert dijo: “Podría responderles que los congresistas poseemos inmunidades parlamentarias y una de ellas es la de opinión, pero ¿Cómo voy a pedirle a los legisladores oficialistas que lean la Constitución, si solamente la utilizan para sostener la pata de la mesa de luz?”.

En su descargo, el economista resaltó que “no pueden limitar la libertad de expresión por cuanto es uno de los privilegios esenciales de los congresistas”. Y continuó: “Al Frente de Todos le molesta la libertad y el que piensa distinto. De esta forma quieren cercenar la soberanía popular, atacando al sistema republicano”.

En esa misma dirección, el legislador subrayó que el oficialismo “pretende aplicar una cláusula de la Constitución Nacional para silenciar las opiniones disidentes y silenciar las voces de los que no tienen voz, que son nada más y nada menos que los ciudadanos de a pie”.

Tras ello, Espert cerró: “Mientras algunos se distraen con las reelecciones, firman pactos fiscales, son socios tras bambalinas, otros nos preocupamos por los problemas de la gente”. Este mensaje apunta directamente contra Juntos por el Cambio, en tiempos donde el espacio está marcado por las disputas internas que generó la votación de las reelecciones de intendentes bonaerenses y la foto que se tomó Alberto Fernández junto a los 22 gobernadores y vicegobernadores que pactaron el Consenso Fiscal para 2022 (faltaron el mandatario formoseño Gildo Insfrán, que adhirió a la iniciativa, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta) luego de que criticó duramente el mandatario de la ciudad de Buenos Aires.