El dúrísimo mensaje final de Espert, con críticas a Macri y a Fernández

Espert castigó a sus oponentes 01:03

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2019 • 23:15

El candidato por el Frente Despertar, José Luis Espert, aprovechó el segundo debate para endurecer su discurso y marcar aún más su ofensiva contra el resto de los candidatos presidenciales, a quienes responsabilizó por la "decadencia argentina". Sin embargo, sus críticas fueron direccionadas, principalmente, al presidente Mauricio Macri y a Alberto Fernández.

A lo largo del encuentro, Espert señaló que sus contrincantes en el debate son parte de un sistema "que destruye a los ciudadanos y que forman parte de un "virus" que "se está comiendo al país". No obstante, durante el cierre de su discurso optó por enviar un duro mensaje al Presidente y a Fernández. "Usted, señor Presidente ahora grita por todos lados 'Sí, se puede', pero pasaron cuatro años y no pudo. No supo o no quiso", apuntó.

José Luis Espert Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Asimismo, Espert tampoco dudó en expresar sus críticas ante un eventual gobierno de Fernández. "Si usted gana y hace lo que dice, la crisis de Macri quedará chiquita", sentenció.

Durante el debate, el candidato del Frente Despertar fue el primero en atacar: "Una pregunta, Fernández, ¿usted no vio nada o fue cómplice de la asociación ilícita del kirchnerismo?". A lo que el candidato respondió: "Puedo darle clases de decencia, Espert". De está forma, el candidato liberal dio inicio a un tema que dominó la velada: la corrupción.