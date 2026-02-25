Paro del viernes 27 de febrero: estos son los gremios que se adhieren a la movilización convocada

Este viernes 27 de febrero se lleva a cabo un paro nacional por parte de algunos gremios. Esta medida de fuerza es impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ―que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales― en rechazo a la reforma laboral. La decisión de la fecha se debe a que ese día el Senado tratará el proyecto de ley oficialista.

La convocatoria del Frente de Sindicatos Unidos a un paro y movilización al Congreso este viernes 27 de febrero en rechazo a la reforma laboral Instagram

La convocatoria fue definida en una reunión que el FreSU mantuvo desde las 18 el pasado 23 de febrero en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE). Esta incluye una movilización al Congreso que inicia a las 10 de la mañana del viernes desde Avenida de Mayo y Salta, en el microcentro porteño. La consigna es: “En contra de la reforma laboral, por nuestro derechos y por aumentos de salarios ya”. De todos modos, cada sindicato que la conforma evaluará y definirá sus modalidades de protesta.

De esa forma, se distancia de la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina). La semana pasada, la central obrera impulsó un paro general contra la administración de Javier Milei (la cuarta durante su gestión), pero sin movilización. En ese contexto, varios de los gremios que la integran y otros que no pertenecen a la central obrera coparon la avenida hasta la esquina con la calle Luis Sáenz Peña. Además de la UOM, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otros espacios.

Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

“Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro de 36 horas con movilización”, dijo Abel Furlán, titular la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en representación del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) en su acto sobre la Avenida de Mayo.

Cuáles son los gremios que se adhieren al paro del viernes 27 de febrero

Este martes 24 de febrero, ATE (Asociación Trabajadores del Estado) confirmo que se adhiere al paro y la movilización que convocó el FreSU al Congreso para este viernes. “Tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores”, indicó Rodolfo Aguiar, el Secretario General del gremio que nuclea a los trabajadores estatales nacionales.

ATE se adhiere al paro y movilización de este viernes 27 de febrero Instagram

Por su parte, tanto la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) como la CTA Autónoma confirmaron su participación en la marcha de este viernes. Lo ismo ocurre con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).

En tanto, la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) llamó a una movilización de sus afiliados para este viernes, pero no a un cese de actividades como impulsa FreSU.