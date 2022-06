José Mayans se despega de Alberto Fernández y alienta la candidatura de Cristina Kirchner para 2023

El presidente del bloque oficialista en Senado, José Mayans, -en plena interna por la salida del exministro Matías Kulfas- lanzó la candidatura “anticipada” de Cristina Kirchner para 2023. “Sería bueno que compita, es una persona de experiencia”, opinó durante una entrevista radial el martes.

Previo a exponer las razones por las que la actual vicepresidente debería postularse para su tercera carrera electoral, habló sobre la encrucijada en la que se encuentra el mandatario. “Alberto está haciendo un trabajo altamente complejo. Tiene sus inconvenientes porque no hay una situación fácil”, dijo.

Segundos después, puso el foco enteramente en Fernández de Kirchner. “Es una persona que gobernó el país y tiene conocimiento pleno”, destacó el jefe del bloque del Frente de Todos en diálogo con FM Futurock.

José Mayans (Frente de Todos)

En esa línea, opinó que “hay que estar muy formado para con ella en cuanto a la visión que tienen de la economía, de los problemas sociales, de la situación de la deuda ya que se trata de un mujer con una experiencia muy importante”.

“Sería bueno que compita, una persona que tiene mucha experiencia”, insistió y preguntó en voz alta: “¿Cuál es el problema en definir quién es el que tiene mayor aceptación o respaldo popular? Es parte de la democracia”.

Mayans aprovechó también para disparar contra los “muchos que hablan en nombre del pueblo pero no tienen ni tres votos”. “Dice la Constitución: ‘comete delito de sedición’, porque se atribuyen una representación que no tienen. Uno tiene la representación que tiene. En el caso nuestro, en las provincias que nos votan o no nos votan”, remarcó.

Sobre la boleta única: “No creo que se aprueba y tampoco hace falta”

A lo largo del diálogo radial, y una vez terminó con su análisis electoral, el referente oficialista en el Senado se pronunció sobre el proyecto de boleta única. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados y espera a ser tratada en la Cámara Alta. “No creo que se aprueba y tampoco hace falta”, anticipó el jefe de bloque.

En un intento por fundamentar su respuesta, recordó que “en su momento, se habían utilizado juntos tanto el voto electrónico como la boleta única y ambos fracasaron”. “Se trata tan solo de una visión que tiene la oposición de la transparencia y la calidad institucional”, indicó.

Entonces, hizo mención a lo ocurrido en las PASO 2019, instancia electoral en la que Alberto Fernández cosechó el 47,66% de los votos contra el 32,08% de Mauricio Macri. “Macri mandó a todos a dormir diciendo ‘mañana van a tener los resultados’. Esos es falta de calidad institucional”, cerró.