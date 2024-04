Juan Carlos de Pablo analizó el plan de Javier Milei: “No puede aflojar con la política fiscal”

Escuchar

El economista Juan Carlos de Pablo fue uno de los más mencionados (con elogios reiterados) por el presidente Javier Milei en su discurso en la Fundación Libertad. Hoy, en una entrevista con Eduardo Feinmann, en LN+, De Pablo analizó una parte del discurso de Milei pero además puso bajo la lupa las medidas económicas del Presidente.

Cuando le compartieron la frase de Milei en la que dijo que la economía “va a subir como pedo de buzo”, De Pablo explicó que la realidad es que los primeros indicadores en marzo muestran “una economía más equilibrada. “Ayer, FIEL repartió la estimación de la actividad industrial de marzo, y contra febrero, da un 1,4% arriba, eso es importante”, explicó De Pablo. Luego agregó: “Al Indec el EMAE (Estimador de Actividad Económica Mensual) le había dado estancamiento, con minería y agro arriba y construcción e industria abajo”.

“Lo que quiero decir es que los datos que estamos usando hoy son del pasado. Lo que está pasando hoy es que la situación está más equilibrada desde el punto de vista de la actividad”, sostuvo el profesional en LN+. “Hay menos temor que hace 90 días”, analizó.

El economista consideró que Milei no puede “aflojar” con la política económica y fiscal. “No hay plata y no podemos pasar de ‘no hay plata’ a que hay ‘algo de plata’. Afortunadamente el FMI no le presta plata al Gobierno, y digo afortunadamente, porque sino, sabés la cola para peticionar que se arma”, ironizó.

“Esto es de una vertiginosidad realmente fenomenal. Y hay que aclarar que tenemos un régimen presidencialista: si [Milei] no se muere, no lo matan, no le hacen juicio político, tenemos a Javier Milei hasta 2027, basta de fantasear″.

“Tenemos un presidente que tiene limitaciones de diputados, gobernadores, y es consciente de las limitaciones y de las herramientas. Hay muchas cosas que dicen mis colegas como si la política económica vos la pudieras elegir por razones santas una entre catorce. Y la cosa está muy limitada porque no hay plata”, afirmó.

“Hoy, si llega a aflojar en materia política monetaria se convierte en un pato rengo. No puede. Dentro de ese marco, las negociaciones van a ser fenomenales (con las universidades, las prepagas y otras cosas)”.

Cuando le preguntaron por la deflación con la que se entusiasma Milei, sostuvo que quiere verlo eso. “Deflación es caída de precios”, precisó. “Hoy cuando voy al supermercado hasta que no llego a la caja no se cuánto estoy gastando”, dijo.

Después, coincidió con Milei en que la Ley de Bases y el DNU no son necesarios para la política económica de corto plazo. “De largo plazo no, porque necesitás que los cambios sean sostenibles”, indicó.

Sobre si el paquete fiscal es necesario, aclaró: “Lo que te quiero decir es que primero veamos qué se aprueba y después empezamos a ver”.

