Juan Carlos Maqueda, sobre el nombramiento de jueces por decreto: “El Gobierno está violentando la Constitución”

El exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda advirtió que el nombramiento de jueces por decreto implica “violentar la Constitución” y consideró que el Poder Ejecutivo “prescinde del diálogo y del consenso que exige el sistema democrático”. Lo dijo en referencia a la decisión del gobierno nacional de avanzar con la designación en comisión de los magistrados Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, cuyos pliegos serán debatidos este jueves en una sesión clave en el Senado, donde se anticipa su posible rechazo.

“Fue casi una provocación que se hizo al Congreso de la Nación y esta es la respuesta”, señaló Maqueda en diálogo con TN respecto de la vía elegida por el oficialismo para el nombramiento de los jueces. En su opinión, si bien la Constitución contempla la posibilidad de nombrar en comisión a jueces, esta herramienta debe ser utilizada en circunstancias excepcionales y hacerlo sin agotar previamente los mecanismos institucionales que, según explicó, promueven la generación de consensos y debilita la estructura republicana del país.

Para Maqueda, la decisión del Gobierno y la situación que atraviesa, en la cual se cree que este jueves el Senado puede rechazar los pliegos de Lijo y García Mansilla, reflejan “una falta de capacidad de negociación” y una omisión del diálogo como base de la democracia. “Cuando el convencional constituyente en 1994 cambió la mayoría requerida para el acuerdo -de mayoría absoluta a dos tercios-, lo que se buscó fue precisamente que se negociaran candidatos que fueran aceptables para toda la sociedad”, explicó.

Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

El exmagistrado también aclaró que no puede calificar la decisión como inconstitucional, ya que el mecanismo abordado por el oficialismo está previsto, aunque como una excepción. Sin embargo, subrayó que al dejar de lado el sistema de nominación que exige la intervención de dos poderes del Estado, se prescinde de uno de ellos.

Respecto a las implicancias políticas de un eventual rechazo de los pliegos, Maqueda indicó que podría interpretarse como una señal de crisis para el Ejecutivo. Además, señaló que el proceso de negociación para la postulaciones de los jueces en cuestión no estuve bien manejado. El exministro se refirió también a la falta de diálogo político, un aspecto que, según él, caracteriza al actual contexto institucional. “La vida democrática se basa en el diálogo, en el consenso, y, de esa forma, es cómo se construyen las mayorías”, insistió.

El presidente Javier Milei EPA

Por otra parte, opinó sobre su salida del máximo tribunal y la decisión del presidente Javier Milei de no proponer su continuidad. “Milei tenía derecho a no proponerme de nuevo. Pero creo que fue un modo muy descortés de expresarlo. Me podrían haber avisado a mí, estas cosas se acuerdan. Inclusive yo estaba dispuesto a presentar la renuncia el 29 de diciembre”, dijo.

En relación a la percepción de inseguridad jurídica en el país, Maqueda consideró que está “íntimamente vinculada a las instituciones”. “Esto de creer que las instituciones van por un lado y por otro lado va la economía me parece un concepto, por lo menos, muy agarrado de los pelos”, expresó. Según él, la dificultad para completar la integración de la Corte refleja una debilidad institucional que repercute directamente sobre el sistema jurídico argentino.

Maqueda afirmó que el Gobierno “está obligado a atenerse a las formas republicanas que establece la Constitución”. En esa línea, cuestionó otras decisiones adoptadas por el Ejecutivo, como la ausencia de un presupuesto aprobado por el Congreso o el uso de decretos de necesidad y urgencia para legislar sobre temas que, por mandato constitucional, deben pasar por el Legislativo. También criticó el reciente DNU vinculado al Fondo Monetario Internacional aprobado por el Poder Legislativo. “Yo no digo que no estemos en una democracia, digo que está faltando calidad institucional”.

LA NACION