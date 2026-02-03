Juan Grabois denunciará por “falsa imputación” a Jorge Macri, que lo vinculó con irregularidades en comedores de la Ciudad

Tras protagonizar un fuerte cruce en redes sociales con Jorge Macri, el diputado nacional Juan Grabois denunciará al jefe de gobierno por “calumnias e injurias” por haberlo vinculado con irregularidades en comedores comunitarios de la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con LA NACION, apuntó contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y aseguró que sufre un ataque “coordinado” entre ambos niveles de gobierno.

“Demonizar a la asistencia social es inmoral, pero no es ilegal. Ahora, imputar hechos concretos a personas [sin pruebas] es un delito”, aseguró el titular del frente Patria Grande, que prevé avanzar con una denuncia penal en contra del exintendente de Vicente López. Ya le envió una carta documento -a la que pudo acceder LA NACION- en la que lo intima a detallar su participación en la trama de los presuntos “comedores fantasma” o rectificar sus dichos.

Ayer, Macri lo asoció a la presentación de listas apócrifas de beneficiarios para asistencia alimentaria en la que -según informó el Gobierno de la Ciudad- figuran personas fallecidas, propietarios de más de un inmueble o automóvil y jubilados “millonarios”. “Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso”, compartió en su cuenta de X el jefe de gobierno.

Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso. — Jorge Macri (@jorgemacri) February 2, 2026

En diciembre, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de Gabriel Mraida, había anunciado la baja de 40 comedores -a los que calificó de “fantasma”- por irregularidades en la entrega de 5000 raciones de comida diarias. Algunos de los establecimientos afectados pertenecían al Movimiento Popular La Dignidad, una agrupación que en la administración local asocian a Grabois.

“El Movimiento Popular La Dignidad, vinculado al dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, es una de las organizaciones investigadas”, aseguraron en la gestión macrista.

Frente de uno de los domicilios que el Ministerio de Desarrollo Humano denunció como "comedor fantasma" el año pasado. Nicolás Suárez

En diálogo con LA NACION, el diputado nacional negó su vinculación con la actual conducción de la UTEP, al igual que con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y se desligó de la agrupación acusada por irregularidades en la entrega de alimentos. “Ya no soy parte de la comisión directiva de la UTEP y hay muchas organizaciones que adhieren que ni conozco”, sostuvo. Aduce que dejó ambas agrupaciones porque “no es compatible presidir un partido político (en referencia a Patria Grande) y conducir una organización social”.

Aseguró, de todos modos, que confía en “los compañeros del MTE” y que pese a que considera que la mayoría de las personas involucradas en organizaciones sociales son “personas honestas”, no descarta que una minoría haga un mal uso de esa asistencia. En este sentido, planteó que no se opone a las auditorías, como sucedió con el programa Potenciar Trabajo durante la gestión de Alberto Fernández.

“Si la auditoría se hizo correctamente, estoy a favor de todas las auditorías que se quieren hacer. Ahora, ¿yo hice las listas de beneficiarios?“, se preguntó. En este contexto, aseguró que Macri le “está imputando un delito sabiendo de su falsedad” cuya intención es “ganarse un lugarcito” en la derecha del arco político y evitar discusiones de fondo sobre la política social.

El diputado nacional de Fuerza Patria Juan Grabois durante su jura en la Cámara baja. Soledad Aznarez

“Jorge Macri quedó afuera de la derecha fest y él intenta ganarse un lugarcito en la constelación de la derecha a través de la persecución de una persona que no tiene nada que ver con esa denuncia”, dijo. “Discute unos ‘comedores fantasma’, que me atribuye a mí falaz y maliciosamente, pero no discute si hay más gente en situación de calle”.

Estima que, tanto en la ciudad como a nivel nacional, se da un “bombardeo permanente” contra organizaciones sociales que “desmoraliza y desincentiva” su trabajo. “Quieren decir que todo es un curro para no hacerse cargo”, sentenció.

En este sentido, Grabois denunció que el accionar de Jorge Macri no es un hecho aislado, sino parte de una “estrategia coordinada para atacar desde el Estado a un opositor político” de la que también participa el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Acusó a funcionarios de alto rango de esa cartera nacional de pegar afiches en su contra en la calle, un hecho que también denunció el su compañero de bancada en el Congreso Itai Hagman.

Al mismo tiempo que @jorgemacri salió a acusar falsamente a Juan Grabois (sin aportar una sola prueba) funcionarios de primer nivel de Petovello (Leandro Massacesi - Jefe de Gabinete - y Rodrigo Sujodoles - jefe de Comunicación) salían a pegar afiches contra Grabois. Estamos… pic.twitter.com/etTH9AJEKH — Itai Hagman (@ItaiHagman) February 3, 2026

“Estamos frente a un ataque coordinado entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad, usando de la tuya para ensuciar a un dirigente que viene denunciando y actuando contra este modelo de descarte y miseria. Mientras la Patagonia se prende fuego y la ciudad es una mugre, los tipos gastan guita, cabeza, recursos y tiempo en difamar burdamente a Juan. Así, de obsceno”, expresó el diputado nacional de Fuerza Patria.

Grabois, en tanto, cuestionó también a la Casa Rosada por la expresión “los Grabois de la vida” que utilizan con frecuencia, pero especificó que las recientes declaraciones de Jorge Macri constituyen un hecho de mayor gravedad. “Hablan de los Grabois de la vida. Es injusto, pero me la tengo que bancar, es una adjetivación”, indicó. “Macri pasó un límite. Él me está imputando un delito como la malversación de fondos públicos. Acá no dicen Grabois es un corrupto como una opinión, sino que me están imputando hechos concretos”.