Juan Grabois volvió a amenazar con abandonar el Frente de Todos en Diputados: “Nos vemos empujados a tomar una decisión que no nos gusta”

Tras amenazar con tomar distancia del Frente de Todos por insatisfacción con las medidas anunciadas por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, el dirigente social Juan Grabois ratificó lo adelantado ayer por LA NACION al señalar que “su posición personal” es que “si no hay una medida redistributiva que permita mitigar la indigencia, nosotros [el Frente Patria Grande] no tenemos más nada que hacer en el bloque ” del oficialismo en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) aclaró que lo que debatirán la semana que viene en un congreso con la militancia de todo el país no será una “ruptura” con el Frente de Todos en su conjunto ( “la validez del frente electoral antimacrista sigue estando vigente”) , sino “un posicionamiento político frente a una disconformidad absoluta con la falta de medidas” por parte del Gobierno. “Estamos expectantes de lo que vaya a pasar, pero yo personalmente tengo una posición absolutamente tomada, muy firme”, sostuvo.

Juan Grabois en el Puente Pueyrredón Santiago Filipuzzi

“Si perdemos el sentido de la militancia, perdemos el alma de lo que hacemos”, indicó Grabois en declaraciones a Radio con Vos. Y agregó: “La política tiene sentido cuando lográs transformar la realidad en beneficio de los que son perjudicados por un sistema injusto. Al no lograrlo, nos vemos absolutamente empujados a tomar una decisión que no nos gusta, pero es nuestra forma de ejercer esa poquita presión que podemos ejercer para tratar de ablandarle el corazón a los que hoy lo tienen endurecido”.

“Si no hay ninguna medida para los de abajo, no tiene demasiado sentido mantener nuestra fuerza dentro del bloque”, insistió el dirigente social, aunque señaló que “no hay que hacer un tango de este tema”. “En política y en la pujas sociales todo el mundo negocia, algunos negocian cargos y espacios de poder; otros negocian sus dólares, como los sectores agroexportadores, y nuestro sector negocia por los más pobres, es así de sencillo”, definió Grabois, para después rematar: “Si no hay nada para los más pobres, es que la negociación no cierra”.

“No hay nada para los de abajo” , habían deslizado anoche desde el entorno del referente social. Para Grabois, la ausencia en la agenda de Massa de una medida de contención social parecida al salario básico universal, que reclama desde hace tiempo, resulta un hecho intolerable y podría detonar su distanciamiento del oficialismo.

Juan Grabois Ignacio Sánchez

La eventual salida de los tres legisladores nacionales que le responden (Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli) implicaría que el bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja deje de ser la primera minoría, ya que quedaría con 115 miembros, contra los 116 de Juntos por el Cambio. “Tenemos tres diputados nacionales, una legisladora porteña, una diputada provincial bonaerense y 30 concejales”, alardearon desde las filas del Frente Patria Grande.

Comunicado

Este jueves, desde la fuerza que comanda el referente social cercano al Papa Francisco, emitieron un “pronunciamiento” en el que formalizaron esta discusión que darán puertas adentro para definir si abandonan o no la coalición oficialista.

“Nos vemos en la situación de convocar al conjunto de la militancia del Frente Patria Grande para rediscutir la pertenencia de nuestros diputados, diputadas, legisladores y concejales al bloque oficialista, ante el sentimiento general de nuestra fuerza de que nuestro gobierno no está defendiendo los intereses populares y existe un claro riesgo a que la hegemonía de la coalición se vuelque hacia posiciones que priorizan los intereses de las corporaciones”, aseveraron.

En ese comunicado oficial firmado no solo por Hagman, Zaracho y Fagioli, sino también por Lucía Klug, que es legisladora bonaerense, y Ofelia Fernández, de la Ciudad, plantearon que aunque hubo “tibias referencias a los jubilados y los asalariados del sector privado” durante las medidas que empezó a trazar Massa ayer, “no hubo el más mínimo anuncio para los sectores sociales más postergados”.

Y bajo esa postura contrastaron: “Hubo en cambio anuncios para otros sectores, en particular los grandes empresarios, exportadores, la mega minería, las petroleras, así como la continuidad sin cambios del acuerdo antipopular suscrito con el FMI”.

Incluso, contaron que existió un intento de negociación “hasta último minuto” para que ese paquete de anuncios incluyera una medida redistributiva para mujeres y hombres sin empleo registrado, ni beneficios sociales, que se encuentran en la indigencia. “Pedimos un ingreso mínimo de subsistencia que se hace urgente en una Argentina con casi la mitad de su pueblo sumido en la pobreza”, remarcaron en cuanto a esta política que nunca llegó a la lista de apuestas de Massa para sus primeros días frente al ministerio.