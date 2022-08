Juan Martín Mena criticó el alegato del fiscal Diego Luciani contra Cristina Kirchner: “Es una serie trucha de Netflix”

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, opinó esta noche sobre el alegato del fiscal Diego Luciani que comenzó ayer y continuó este martes en donde acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los demás imputados en la causa Vialidad de haber instalado “una de las maniobras más extraordinarias de corrupción”.

En este contexto, el funcionario kirchnerista cuestionó el funcionamiento de la Justicia argentina durante los últimos años y habló de “persecución política”. “Es una serie trucha de Netflix”, afirmó.

En diálogo con C5N, Mena opinó: “Estamos asistiendo desde ayer a unos alegatos que no tienen nada que ver con el funcionamiento de un juicio oral y público. No es normal el contenido del alegato que está llevando a cabo el fiscal Luciani. Es un alegato casi cinematográfico, demasiado cocheado y se nota muchísimo, que está siguiendo a raja tabla un guion que no tiene nada que ver con el funcionamiento del juicio oral y público en la causa Vialidad”.

Segundo día de audiencias por la causa Vialidad. Fiscal Diego Luciani

Ahora el fiscal debe probar que la acusación está respaldada por las pruebas que contiene el expediente, y como parte de esa tarea la exposición de hoy estuvo centrada en demostrar que las licitaciones de las obras que se adjudicaron a Lázaro Báez eran simuladas. Cuatro de las 51 licitaciones fueron exhibidas en detalle esta mañana como ejemplo para mostrar que “la competencia era una ficción”.

“No hay un peritaje que determine la irregularidad o no de los procesos licitatorios. Es lo mismo que llevar a juicio un homicidio sin tener una autopsia sobre el cuerpo del muerto”, opinó sobre el juicio al que consideró de ser “arbitrario e ilegal”.

“En lo que vi hoy no se expuso un solo razonamiento respeto de la prueba que sustenta la acusación fiscal”, planteó Mena. Y agregó: “Fueron 14 horas de alegato para sostener una novela, pero que no se sustenta en ningún hecho probatorio”.

Asimismo, opinó sobre las declaraciones del fiscal Luciani y Sergio Mola, quienes expusieron ayer durante ocho horas en el inicio de un durísimo alegato contra Cristina Kirchner. “¿Cuándo investigaron la matriz de corrupción de la Argentina?”, cuestionó el funcionario. Y continuó: “No se conoce, nunca, no intervinieron en ningún hecho trascendente de corrupción como para afirmar una frase tan temeraria de sostener que estamos frente a la mayor matriz de corrupción de la historia. Es verdaderamente vergonzoso cómo se le está tomando el pelo a la gente”.

Entonces, el viceministro sostuvo que los fiscales no tienen pruebas suficientes para presentar en la causa. “Es hablar de cualquier cosa porque no tenés la prueba. Hoy se dieron hasta el lujo irrespetuoso de utilizar hasta slogan político que fueron parte de nuestro gobierno. Si vos tenés pruebas, probás el hecho, acusás y tenés condena”, afirmó.

En ese sentido, se refirió al caso de José López, exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, condenado por enriquecimiento tras haber llevado bolsos con casi nueve millones de dólares a un convento. “Ayer en parte de los alegatos se refirieron a José López, que participó de un hecho de corrupción porque no pudo explicar ni justiciar el dinero. Fue condenado y quien lo sacó de prisión fue el macrismo. Tendría que haber cumplido la pena y le ofrecieron un acuerdo para que declare como arrepentido. Esa fue una negociación con el gobierno de Mauricio Macri, lo único que lograron es que no logre la pena por un delito probado y confeso”, acusó Mena y aseguró que ese dinero estaba vinculado con el macrismo.