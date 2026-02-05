Reforma laboral: cinco gobernadores peronistas y la CGT trabajan para hacer caer la sesión en el Senado

En la antesala al debate por la reforma laboral en el Senado, la cúpula de la CGT se reunió ayer en secreto con cinco gobernadores peronistas para coordinar una estrategia de cara a la sesión convocada para el miércoles próximo en la Cámara alta. Se debatió sobre la posibilidad de bloquear el quórum y evitar el avance de la discusión del proyecto que envió Javier Milei para tratarse en sesiones extraordinarias.

La reunión entre los gobernadores y los sindicalistas se desarrolló en un clima de reserva y hermetismo tras la fallida cumbre de mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los desplantes de Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) a la central obrera y el avance de las negociaciones del oficialismo con sectores aliados.

Participaron del encuentro los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (La Pampa) y Sergio Ziliotto (Tierra del Fuego). Por parte de la CGT, a su vez, estuvieron los miembros del triunvirato Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), además del secretario general adjunto Andrés Rodríguez (UPCN) y el secretario de Interior, Héctor Daer (Sanidad). Según pudo reconstruir LA NACION, la cumbre tuvo lugar en la sede del Banco Provincia bajo “un estricto hermetismo”, se extendió por “alrededor de una hora y media”, y contó con una participación mixta, con “algunos gobernadores de forma presencial y otros por Zoom”.

En ese ámbito se analizó el escenario parlamentario, marcado por la ofensiva del oficialismo para blindar el proyecto, además de los puentes que el Poder Ejecutivo obstaculizó entre la oposición “de centro” y la dura, a la que busca aislar. En las últimas horas, la ministra Patricia Bullrich aseguró que la iniciativa está “95 por ciento acordada” con bloques dialoguistas —entre ellos la UCR, el Pro y espacios provinciales—. La jefa de la bancada libertaria y actualmente la principal cara del proyecto habló de modificaciones consensuadas y que las mismas serán reveladas el mismo día de la sesión en el recinto, aunque admitió que el tema fiscal por la reducción de la recaudación de Ganancias, clave para las provincias, sigue sin resolverse.

En la sede de Azopardo 802, donde la CGT este viernes reunirá a su consejo directivo con la reforma laboral como único tema en el órden del día, los secretarios generales fijarán los próximos pasos a seguir de cara al miércoles próximo. Consideran que el asunto no está decretado pese al creciente triunfalismo oficialista. “No damos por perdida la posibilidad de que no se trate”, sostuvo Jorge Sola en declaraciones a El Destape. Sola confía que la sesión no cuente con los 37 senadores necesarios para dar quórum y aplazar la discusión.

Los faltazos de Llaryora y Pullaro a una reunión que tenían prevista con la mesa chica de la central obrera este lunes despertaron suspicacias. Si bien los gobernadores de Córdoba y Santa Fe mantienen distancia respecto al texto oficialista, el fallido encuentro provocó decepción sindical. “Nos llamó mucho la atención. Pullaro canceló el sábado y Llaryora mantuvo la reunión hasta el lunes y no sucedió”, lamentó Sola, quien le recordó su árbol genealógico sindical al cordobés: “Su padre fue dirigente de la Bancaria”.

Pullaro y Llaryora cancelaron esta semana un encuentro con la cúpula de la CGT y fueron cuestionados por los gremios

Paradójicamente, gremios desmarcados de la actual conducción de la CGT marcharán hoy frente a la casa de gobierno de Córdoba (El Panal) y el martes 10 en el Centro Cívico de Rosario con el objetivo de “federalizar el plan de lucha”. Motorizado por la UOM, este frente está integrado por sindicatos cegetistas hoy relegados como Aceiteros, Luz y Fuerza, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y los camioneros que responden a Pablo Moyano, a los que se suman organizaciones por fuera de la estructura clásica del sindicalismo peronista, como las dos centrales de la CTA, ATE Nacional y ATE Capital.

Sola, por otro lado, salió a despejar dudas en torno al bloque Convicción Federal, integrado por senadores peronistas hoy en conflicto con el kirchnerismo. “Están alineados en que no van a dar quórum”, confió. De hecho, el espacio integrado por el puntano Fernando Salino, la jujeña Carolina Moisés, el riojano Fernando Rejal, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza, en las últimas horas mantuvo encuentros sindicales con cuestionamientos al proyecto libertario.

El triunviro dejó abierta la posibilidad de convocar a una movilización y dijo que “los senadores son los responsables de que no salga”.