Julio de Vido, sobre la causa Vialidad: “Yo no creo que esté escrita la condena para Cristina Kirchner”

El exministro de Planificación Federal Julio de Vido se refirió a la causa Vialidad, donde se juzga una presunta defraudación al Estado a través de la adjudicación de obras públicas viales en Santa Cruz, en la que él es uno de los acusados. “Yo no creo que esté escrita la condena para Cristina Kirchner, me da la sensación que no”, opinó.

El exfuncionario de Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner destacó que cree que la vicepresidenta “es la acusada más relevante en términos políticos”. Sin embargo, aseguró que no considera que haya “una condena escrita”, sino que hay “mucho ocultamiento”.

Lázaro Báez y Julio De Vido JUAN MABROMATA / AFP - AFP

En diálogo con Futurock, dijo que “la realidad argentina tiene una voracidad porque va devorando personajes y personas. Los estigmatiza, después los lleva a niveles casi de santidad”. Por ese motivo, reconoció que “puede pasar cualquier cosa en dos meses”, en cuanto al desenlace del juicio en cuestión.

Por otro lado, en cuanto a los vínculos entre empresarios y gobiernos para la licitación pública, apuntó contra la oposición y enfatizó: “La justicia es justicia en tanto y en cuanto tenga la vara pareja para todos”.

Así, también opinó sobre su papel en la causa, en la que el fiscal Diego Luciani pidió 10 años de prisión para él. “A mí no me mencionaron en el juicio. Yo no soy juez moral ni ético de nadie, y como no me mencionan no tengo nada de qué defenderme”, planteó de Vido.

Cristina Kirchner y Julio de Vido Presidencia - Archivo

Y continuó: “Esta causa existe producto de la ausencia de los otros dos poderes del Estado. Por ejemplo, desde el 10 de diciembre de 2019, el Poder Legislativo continuó con las políticas que llevaron a mi desafuero. Hoy en día hay diputados que piden la pena de muerte para la vicepresidenta y nadie dice nada”.

Además de aclarar que no está retirado de la política, sino que está “ocultado”, de Vido apuntó contra algunos referentes del kirchnerismo. El exfuncionario kirchnerista habló al expresidente Néstor Kirchner y planteó que la idea de “volver mejores trataba de enchastrar más a los que habían estigmatizado”.

En ese sentido, sostuvo que quisieron dejar a otros “afuera para hacerse ellos más buenos”, entre los cuales de Vido se incluyó. “Claramente, por los resultados no fueron los mejores y no volvieron mejores”, lanzó el exfuncionario.

“Cuando dijeron que iban a volver mejores era como que si te pusieran una esposa más. Está claro que no fueron mejores, con lo cual no nos hace mejores a los que estuvimos presos. Néstor Kirchner decía que no hay que prometer lo que no se sabe si se puede cumplir, primero cumplir y después decir lo que se hizo”, agregó.