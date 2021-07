Juró la reemplazante de Carlos Reutemann en el Senado

La dirigente de extracción peronista María Alejandra Vucasovich juró hoy como senadora por Santa Fe en reemplazo de Carlos Alberto Reutemann, que falleció el pasado 7 de julio como consecuencia de la complicación de diversas patologías.

Vucasovich integraba hasta ayer la Legislatura de la provincia de Santa Fe, a la que había ingresado en 2019 y en la que integraba el interbloque de Cambiemos como representante del Bloque Federal. Precisamente, con su llegada a la Cámara alta se integró al interbloque de Juntos por el Cambio, que preside el radical Luis Naidenoff (Formosa).

Te voy a extrañar mucho Amigo! Agradezco a la vida haber compartido más de 30 años cerca tuyo, en las buenas y en las malas! Hasta siempre CARLOS pic.twitter.com/Iw7irCrjnu — Alejandra Vucasovich (@AleVucasovich) July 7, 2021

La nueva legisladora terminará el mandato de Reutemann, que concluye el próximo 10 de diciembre. Este año, Santa Fe renueva, junto a otras siete provincias, su representación en la Cámara alta.

En su primera intervención en el recinto, Vucasovich rindió homenaje al expiloto de Fórmula Uno y exgobernador de Santa Fe, a quien califico como “un ejemplo y una bandera para nuestro país en lo que al deporte internacional se trata, que llevó a la Argentina a los más alto del automovilismo”.

“Tras terminar su carrera como piloto de Fórmula Uno, pudiendo haber vivido en cualquier parte del mundo, volvió a su provincia. Fue un chacarero más, que se mezcló entre todos nosotros hasta que un día lo invitaron a entrar en la política”, contó la flamante senadora.

Vucasovich destacó, además. la “sinceridad y humildad” de Reutemann como dirigente político. “Agarró la calle, empezó a caminar pueblo por pueblo, tomaba contacto uno a uno con la gente, y así llegó en el 91 a ser gobernador de la provincia de Santa Fe, y en seguida se puso a trabajar”.

“Un ejemplo, un distinto en la política”, sentenció la legisladora sobre el Reutemann dirigente político. “Nos dejó un muy buen tipo, un tipo diferente y un amigo”, concluyó Vucacosvich, con la voz quebrada.

Homenajes a Reutemann

La figura de Reutemann también fue homenajeada por los radicales Julio Cobos (Mendoza) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), por el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni (Misiones) y la riojana Clara Vega (Interbloque Federal), quien recordó el papel que tuvo el “Lole” en el debate sobre las retenciones a las exportaciones, cuando en 2008 votó en contra del proyecto que pretendía convertir en ley la polémica Resolución 125.

Desde el oficialismo, habló el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), quien dijo que tenía “un buen recuerdo” del exsenador . “Tenía con él un trato muy amable, y tenía el aprecio nuestro porque esto es también la democracia: saber que hay personas que en ciertas formas piensa distinto pero hace su aporte al sistema”, dijo el líder del Frente de Todos, quien también rindió homenaje a la memoria de Jorge Landau, histórico apoderado del PJ.

Carlos Reutemann, en 1997, cuando ya era senador nacional LA NACION

Por su parte, el puntano Adolfo Rodríguez Sáa destacó lo logros deportivos y la carrera como dirigente político de Reutemann. Sobre su pasado como piloto de Formula Uno, el senador por San Luis contó una anécdota registrada en el autódromo de Buenos Aires, cuando en el gran premio de 1974 “se quedó sin nafta a 500 metros de la meta” por un mal cálculo de su escudería y que al término de aquella frustrada competencia Juan Domingo Perón, entonces presidente, le entregó su lapicera como reconocimiento por la carrera.

Sobre su carrera política, Rodríguez Saá recordó un gesto de Reutemann en medio de la crisis de 2001, cuando el puntano fue elegido por sus compañeros del PJ para ocupar la presidencia, en ese momento vacante tras la renuncia de Fernando de la Rúa. “Me apoyó una mano en la pierna y me dijo: ‘Adolfo, te vas a animar’. Me lo dijo con admiración, con respeto, me alentó en la tarea que me imponía la historia”, reveló. “Era un político distinto, tenía valores”, concluyó.