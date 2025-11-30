Karina Milei en Mar del Plata: más de 700 dirigentes, tregua con Las Fuerzas del Cielo y énfasis en la línea partidaria

El mundo libertario bonaerense se trasladó a Mar del Plata, para el congreso que montó allá la secretaria general y presidenta partidaria, Karina Milei, a través de sus principales laderos políticos: los primos Martín y “Lule” Menem, y el armador Sebastián Pareja.

Empoderada y con un perfil más alto que en los albores de la gestión libertaria, la hermana presidencial llegó a la ciudad balnearia acompañada por Martín Menem este mismo domingo.

Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Martín Menem

El evento está planeado para la dirigencia bonaerense -desde diputados nacionales hasta consejeros escolares- y forma parte de una etapa de “maduración” partidaria que quieren encarar en La Libertad Avanza (LLA) en este segundo tramo de administración de Javier Milei, tras el triunfo electoral que lograron en las elecciones del 26 de octubre, con presencia de la marca oficialista en todas las provincias.

Más de 700 dirigentes violetas tendrán ocho horas de talleres instructivos en Mar del Plata, que comenzaron a las 9 y se extenderán hasta las 17, con un break para almorzar. Habrá uno especial de técnica parlamentaria y “negociación”, que darán los primos Menem.

Los discursos finales estarán a cargo de Pareja, Martín Menem y Karina Milei. La idea de esas intervenciones será bajar la línea partidaria y las condiciones que deberán cumplir los dirigentes locales para respetar su pertenencia a LLA.

En un intento de mostrar que los ánimos están más calmos desde que pasaron las elecciones legislativas, serán de la partida integrantes de Las Fuerzas del Cielo, la extracción que tiene ancla en el estratega Santiago Caputo, que aloja a los más importantes propagandistas libertarios de X (como Daniel Parisini, alias Gordo Dan) y que tuvo múltiples fricciones con Pareja cuando fue el cierre de listas, sobre todo en la Provincia, para las legislativas del 26 de octubre. El armador de Karina Milei los invitó.

Como uno de los referentes más fuertes de ese espacio, desembarcará en Mar del Plata el diputado nacional Santiago Santurio. Esta semana, en parte de la tregua, también hubo una cena de los legisladores bonaerenses de la que participaron Agustín Romo y Nahuel Sotelo, otros dos referentes de Las Fuerzas del Cielo, con los parejistas.

Agustín Romo (centro) y Santiago Santurio (derecha) en un acto con Las Fuerzas del Cielo Instagram

En tanto, la dirigencia de Pro que se sumó a las listas violetas bonaerenses pegará el faltazo. Sí el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que es amarillo pero ofició como uno de los principales promotores de un acuerdo con los Milei y encabezó la boleta libertaria en la quinta sección electoral, pasará a la hora del almuerzo por ser el anfitrión.

El encuentro se hace en el Hotel NH, en plena costanera, frente a la playa Bristol. Más allá de que la mayoría de los invitados arribó el domingo, hay dirigentes de LLA que llegaron a Mar del Plata ayer y se alojaron en el hotel “por cuenta propia”, aclararon fuentes del partido.

Una de ellas fue Karen Reichardt, número dos en la lista en la Provincia y ahora diputada nacional electa, quien mostró en una historia de Instagram desde la ventana de su habitación cómo rompían las olas del mar sobre la costa el sábado por la tarde.