El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Crédito: GPBA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 17:10

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó hoy que el desalojo del predio de la localidad de Guernica que se concretó esta mañana "se hizo con todos los cuidados posibles para evitar heridos y situaciones de violencia".

"Es una situación compleja. Unos nos criticaron por no desalojar el primer día, otros por hacer acuerdos con las familias, pero pusimos el máximo empeño en dar una solución", aseveró el mandatario bonaerense en una conferencia de prensa que brindó en Bahía Blanca y remarcó comprender "los problemas genuinos" que tienen esas personas.

De ese modo, Kicillof se refirió al desalojo del predio de alrededor de 200 hectáreas ubicado en Guernica, partido de Presidente Perón, que se desarrolló hoy desde las 6 de la mañana por orden judicial, tras haber sido ocupado el 20 de julio pasado por unas 2.000 familias provenientes de diversos distritos bonaerenses.

La llegada de la policía al predio de Guernica Fuente: AFP

Expuso que "en Guernica hubo una denuncia judicial y luego una orden de desalojo que estaba vigente desde hacía mucho tiempo" y reiteró que fue "una decisión judicial" y que "la policía simplemente actuó como auxiliar de la Justicia para llevar adelante esa orden".

"Solicitamos varias prórrogas y, en el medio hicimos un censo, identificamos que había 1.904 personas. Dispusimos instrumentos para ver si el desalojo se desarrollaba voluntaria y pacíficamente", relató.

Kicillof dijo que se ofreció a las familias "diferentes respuestas" a los problemas planteados y explicó que, tras el trabajo de un grupo multidisciplinario, "se construyó una solución a la que adhirieron 734 familias" que luego abandonaron el predio.

El desalojo de Guernica desde adentro 01:44

Video

Después, completó, esas familias se inscribieron en un registro provincial para poder acceder a una vivienda.

"La segunda prórroga terminaba mañana. El juez y el fiscal entendieron que había que ejecutar el desalojo, que se hizo con todos los cuidados posibles para evitar situaciones de violencia", añadió.

Desmantelan y queman las viviendas de usurpadores en Guernica 02:14

Video

"Había militantes de fuerzas políticas sobre los que me reservo de cualquier comentario, simplemente digo que no estaban por un problema habitacional propio sino por una decisión política de estar ahí", enfatizó el gobernador y añadió: "Si no se ejecutaba la decisión judicial la provincia incurría en desacato".

"El juez tomó la decisión y nosotros la ejecutamos de la manera más cuidadosa posible", finalizó.

Operativo de desmantelamiento de las viviendas usurpadas en Guernica 01:25

Video

Con información de la agencia Télam.

Conforme a los criterios de Más información