Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Gabriel Sued 14 de junio de 2020 • 00:00

Axel Kicillof evita criticar de manera directa al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pero advierte que el crecimiento de casos en el área metropolitana requiere una mayor coordinación entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. "Empieza a haber problemas si hay mensajes contradictorios, porque genera confusión", dice, durante una entrevista con LA NACION, en la que cuestiona las salidas de los runners en la Capital, e insiste: "A más contagios, debe haber menos movilidad".

Aunque señala como preocupación principal una posible saturación del sistema de salud, sostiene que la agenda pospandemia debe arrancar ya, con la puesta en marcha de un gran programa de obra pública, al estilo Plan Marshall. Defiende además la intervención del Estado en Vicentin y justifica la participación de Sergio Berni, arma en mano, en operativos de policía bonaerense: "Está muy comprometido con su función y va al frente".

-En las últimas dos semanas se triplicó la cantidad de casos diarios en la provincia. ¿Hay que endurecer la cuarentena?

-La única forma de reducir los contagios es reducir el movimiento. Empieza a haber problemas si hay mensajes contradictorios, porque genera confusión.

-¿Le genera una molestia que Larreta no esté en la misma sintonía?

-Me genera una insistencia. Cada vez que marco que la enfermedad comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y el norte del conurbano, que es la zona de mayor poder adquisitivo y donde llegaron viajeros del exterior, dicen que me estoy peleando con Larreta. Es un comentario bobo. Estoy describiendo la realidad. En la Ciudad de Bueno Aires hay 400 contagios cada 100.000 habitantes y en el conurbano, 50.

-¿Qué consecuencia pueden tener que un distrito haga una cosa y el otro haga otra?

-La descoordinación es grave. Por eso los esfuerzos que estamos haciendo en los dos gobiernos para unificar criterios. Es entendible que haya diferencias de mirada, pero debemos lograr una coordinación, porque si no, es medio esquizofrénico el discurso. De un lado de la General Paz decimos que es peligroso hacer ciertas cosas, y del otro lado de la General Paz se dice lo contrario. Lo mejor es que hagamos lo mismo.

-¿Qué le parecen las salidas de los runners?

-Para empezar no me gusta el nombre. Nuestro vocabulario es amplio para hablar de la gente que corre. Hablando en serio, me parece que fue un intento de generar actividad física, Larreta me lo explicó. Pero hay que ver los resultados que tuvo. Leía en el diario el País, que es un medio no kirchnerista, que cuando uno corre, como respira más fuerte, se requieren diez metros de distancia. Es muy difícil de controlar eso. No quiero analizar medida por medida. Solo digo: a más contagios, menos movilidad. Esa tiene que ser la regla.

-El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, dijo que si seguimos con este ritmo de contagios, el sistema de salud de la provincia va a saturarse el mes que viene.

-Cuando empezó la pandemia teníamos un sistema de salud muy precario. Hicimos una gran inversión y duplicamos las camas de terapia intensiva. Hoy tenemos una ocupación del 44%. Lo que pasa es que en los últimos días esa cifra viene creciendo un 2% diario. Si sigue así, en 25 días generamos un 50% adicional de ocupación.

-¿Y entonces?

-Entonces hay que evitar los contagios, y la única forma de hacerlo es generar mayor distanciamiento. El que tenga otro razonamiento, que venga y me lo explique.

-Investigadores del Conicet recomiendan intensificar los operativos de rastreo, detección y aislamiento. ¿Se está haciendo lo suficiente?

-Estamos profundizando los rastreos porque están creciendo muy rápido los contagios. Tenemos una herramienta, que vamos a anunciar en unos días, para un fortalecimiento tecnológico del sistema.

-Santiago Cafiero dijo que si estuviera gobernando Macri, el manejo de la pandemia sería una catástrofe. ¿Cómo sería con Vidal en la provincia?

-Los contrafácticos son imposibles de probar. Lo que puedo decir es que me pasé toda la campaña denunciando el mal estado del sistema de salud. Acarreaba fuertes problemas estructurales y en los últimos cuatro años esos problemas no solo no se solucionaron si no que muchos se agravaron.

-¿Cuál es la agenda pospandemia en la provincia?

-Hay que empezar a construir hoy la pospandemia. Hay cuestiones que van a servir para impulsar la economía, como la obra pública. En la provincia lanzamos 125 obras vinculadas al sistema de salud y estamos cerca de terminar todas. Después de la crisis del 30 vino el New Deal, y después de la Segunda Guerra, el Plan Marshall, que fueron planes básicamente de obra pública, porque el sector privado no invierte durante una crisis.

-¿Hay que ir a una suerte de Plan Marshall?

-Son los nombres que se le pusieron a los grandes planes de reactivación, después de un hecho extraordinario. Habrá que ponerle un nombre, pero la respuesta tiene que ser que nos pongamos todos de acuerdo en cómo hacemos para reactivar, sector público y privado.

-¿Está de acuerdo con la expropiación de Vicentin?

-Lo ha dicho Alberto varias veces: es un rescate de una empresa que está en convocatoria de acreedores. Sería bueno que una gran exportadora tenga un ojo puesto en los pequeños productores, porque tienen un problema con los abusos en la cadena de valor y dificultades para exportar. Hay un espacio para darse una política ahí. Estoy de acuerdo con tomar todas las medidas necesarias para que esa empresa no deje de funcionar y no se pierdan las fuentes de trabajo. El tipo de propiedad y el tipo de gestión puede variar. El tema es qué función desempeña. Esa función, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, hoy falta. Si el instrumento es la expropiación o no, lo está resolviendo el gobierno nacional.

-Esta semana se conoció un video de Berni en un operativo policial, con un arma larga en la mano ¿qué le pareció?

-Sergio es un hombre que tiene rango militar, está en la carrera militar actualmente.

-No está cumpliendo hoy esa función.

-No, claro, hoy es el ministro de Seguridad. Pero también es médico y militar. Es un hombre que está en el territorio, es uno de sus atributos más valioso. No quiero hablar de herencias, pero yo lo marqué durante toda la campaña, la situación del delito en la provincia de Buenos Aires empeoró muchísimo en los últimos dos años. Sergio está muy comprometido con su función y va al frente. Sabe del manejo de armas, acompaña operativos en persona y muchas veces arriesga su vida. No es que se viste de verde oliva y se saca una foto en su oficina. Lo he visto entrar a determinados lugares y participar de operativos en la primera línea de fuego.

-¿No le molesta que nade con un arma en la mano?

-Tiene su explicación. Si estuviera con arma en las reuniones de gabinete, no tendría explicación. Si está en medio de un operativo en el que todos están armados.

-¿Por qué el ministro participa de los operativos?

-Coincido con que participe de los operativos. Tenemos una situación en la que la fuerza que dirige, la policía de la provincia, es una fuerza en la que estamos haciendo un trabajo de mejora y capacitación. Hemos tenido diversas situaciones. Al principio de la cuarentena se presentó una situación en la que hubo abuso de poder. Lo llamé a Sergio para darle la instrucción de que sumariara a agentes por un video que circuló en el que le hacían hacer saltos de rana a la gente, algo que no corresponde. Y él me dijo que la decisión ya la había tomado el jefe de la policía. Como son estructuras jerárquicas también hay una cuestión de mantener y refrendar la autoridad permanentemente. Me parece que esto que hace Sergio, a los miembros de la fuerza les hace ver que él también corre los riesgos asociados a la tarea. Igual, le he pedido que tome todos los recaudos, porque es el ministro.

-¿Qué significa que tome los recaudos?

-Que sea muy cauteloso. Yo sé que él sabe lo que hace, es su función.

-Esta semana denunció falta de cooperación del gobierno nacional y dijo: "En materia de seguridad estamos solos".

-Quiero ser muy claro. Hay un grado muy grande de cooperación, mucho mayor que el que había antes. La vi a Patricia Bullrich decir que había agentes de la Policía Federal en una estación de servicio de Avellaneda que mataron a agentes de la bonaerense. Eso es descoordinación. Yo creo que nosotros avanzamos mucho en la coordinación, hay que seguir avanzando, porque estamos en una etapa de mucha exigencia. Lo hablo con la ministra Frederic, con la que tenemos un vínculo permanente.

-Si hay coordinación, ¿por qué Berni sale a decir: "Estamos solos"?

-En ese momento lo habrá sentido. Depende de varias cosas, de en qué momento está uno.