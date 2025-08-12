Kicillof le contestó a Milei por difundir una fake news sobre él y lo acusó de “estafador”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó este martes contra Javier Milei y el medio oficialista La Derecha Diario por difundir una serie de fake news sobre su persona. El sábado Milei compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof, que fue inicialmente publicado por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Este martes la difusión de noticias falsas continuó cuando el medio oficialista tuiteó que el gobierno provincial “cambió el 80% de los lugares de votación para las elecciones del 7 de septiembre”.

“ALERTA FAKE: Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar las elecciones mintiendo y haciendo trampa”, escribió Kicillof en X.

🚨🇦🇷 | Se viene el mayor fraude de la historia: Sin avisarle a nadie, la Justicia bonaerense controlada por Kicillof cambió el 80% de los lugares de votación para las elecciones del 7 de septiembre. pic.twitter.com/ODs1DyN3Hy — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 10, 2025

El mandatario provincial aclaró en su respuesta que el cambio en los lugares de votación “no fue decidido por el Gobierno provincial”. “Fue una decisión, que cuestionamos, de la Justicia Federal. Curiosamente, en medio de las mentiras que incluye este video se coló involuntariamente una verdad: ¡el 7 de septiembre hay que ir a votar!“, dijo.

Allí hizo referencia a la boleta de Milei y la trató de “oscura, de color violeta, que ataca a jubilados y discapacitados, a la universidad y a la industria”. “Una boleta con candidatos impresentables que no conocen ni recorren la Provincia, una boleta del presidente que se la pasa en Estados Unidos, pero abandona a Bahía Blanca y a cada ciudad de la Provincia. Pero habrá también una boleta para frenar a Milei, una boleta con los colores de patria que esta gente desprecia: Fuerza Patria”, arremetió.

ALERTA FAKE:

Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar las elecciones mintiendo y haciendo trampa.



Aclaro: el cambio en los lugares de votación NO fue decidido por el Gobierno provincial. Fue una decisión, que… pic.twitter.com/lKInbglkLk — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 12, 2025

Y sumó: “¿Qué es esa foto mía adulterada que pusieron? ¿Qué mente perversa se la pasa haciendo estas cosas? ¿Con qué recursos lo hacen? Cortala Milei, ya te descubrieron todos: sos un estafador. Dediquen el tiempo y los recursos a reparar el daño que están haciéndole al país y a la gente”.

La Derecha Diario le contestó agresivamente al gobernador y lo calificó de “enano mentiroso” que “dice que no controla la justicia de PBA, siendo que el peronismo gobierna la provincia desde 1987″. “9 de cada 10 jueces fueron designados y promovidos por el PJ. Además, desde que asumió como gobernador en 2019, aprobó más de 130 pliegos para jueces, fiscales y defensores provinciales”, concluyeron.

El video fake difundido por Adorni y Milei

El tuit de Kicillof también refirió a la polémica ocurrida ayer por otra fake news. El fin de semana Adorni compartió un video manipulado de 15 segundos de un reportaje al gobernador que ocurrió en Futuröck en el programa “¿Cómo la ves?”. En el video editado hay un intercambio de pregunta y respuesta con Kicillof donde la respuesta pertenece a otra sección de la entrevista. “Más que decirle a Milei ‘esto no’, ¿a qué dice que sí el peronismo", consultaba el periodista.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió el video editado en X el sábado 9 de agosto a las 21:12

“No tengo... hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla”, respondía Kicillof. A los pocos minutos el video fue replicado por la tropa libertaria. Adorni difundió el video y escribió: “Fin”. El vocero presidencial tiene un programa de streaming donde dice combatir justamente estas fake news.

Milei se hizo eco del mensaje. “A confesión de parte”, puso. Otros referentes de la política también la compartieron, como el diputado Fernando Iglesias.

El video editado que compartió Manuel Adorni

El domingo Kicillof respondió a la edición y propagación del video: “Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing”, señaló.

Y cerró: “Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas”.

Tal como publicó LA NACION, este martes fuentes del Gobierno admitieron que difundieron una noticia falsa y relativizaron la gravedad del asunto. “Les hicimos un favor. La respuesta original es peor”, dijeron fuentes de la Casa Rosada.