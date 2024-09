Kicillof responsabilizó a Milei por la “catástrofe sanitaria” y pidió a la Corte que dirima la demanda por más fondos

Escuchar

LA PLATA.- Mientras el servicio del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) afrontará problemas para prestar servicios las próximas 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof responsabilizó hoy al presidente Javier Milei por la “catástrofe sanitaria”. Fue más allá y pidió a la Corte Suprema de Justicia de Nación que dirima demandas por pérdida de recursos.

El corte de atención en IOMA fue dispuesta por la Federación Médica de provincia de Buenos Aires (Femeba) para el jueves y viernes próximo, por la decisión de la obra social de prescindir de los servicios de Femeba en 11 ciudades bonaerenses.

Kicillof se adelantó a los dos días de corte de servicios en el IOMA y hoy salió a culpar al presidente Milei por los recortes de transferencias de recursos y la deserción del Estado nacional para atener la mayor demanda de salud de la ciudadanía.

“No hay recursos”, se quejó Kicillof. Y pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dirima cinco demandas iniciadas por las provincias por distintos recortes de fondos. Las demandas se corresponden al Fondo de Fortalecimiento Fiscal, Fondo de Incentivo Docente, Subsidio al Boleto Complementario, la quita del subsidio al transporte automotor y la Anses.

Javier Milei y Axel Kicillof Collage

No hay una demanda iniciada por recursos para salud. Pero Kicillof afirma que en el primer semestre del año la provincia dejó de percibir recursos totales por 6,5 billones de pesos, en diferentes cuentas donde suma obra pública y caida de coparticipación, además de quita de subsidios.

“Milei dice que generó superavir con ajuste a la casta. Lo hizo con el recorte a las provincias”, se quejó Kicillof. “Cortó todo, sacándole plata al pueblo y a la gente. Nos está destruyendo el futuro”, remarcó.

Durante una conferencia convocada para anunciar una vacuna gratuita del dengue para la población de entre 15 y 59 años que vive en el AMBA y que ya haya cursado la enfermedad, Kicillof se quejó: “No dan los recursos para atender la mayor demanda de salud”, dijo.

El gobernador luego hizo una referencia al paro que dejará mañana y pasado sin servicio a los beneficiarios de IOMA.

“Estamos en una crisis producida por Milei en todos los sistemas. Hay clínicas privadas que se funden. Pre pagan que no se pueden pagar. Hospitales provinciales con necesidades de sobre prestación. Milei ha descalabrado todo el sistema sanitario. Desregularon el sistema”, acusó. “Esto refleja sobre IOMA que tiene que atender mayor esfuerzo. El aporte promedio de cada afiliado es de 50 mil pesos, en las privadas es de 300 mil y aún así quiebran”, detalló el gobernador.

IOMA prescindió de servicios de FEMEBA en once municipios. “Nos llegaron denuncias por cobros indebidos, cobros excesivos. Había opacidad: hay mucha diferencia entre lo que nosotros transferimos y lo que le llega a los profesionales. Que haya medida provincial que perjudique a toda la provincia no es racional”, dijo el ministro de Salud Nicolás Kreplak. “Es extorsivo. Perjudica a la salud para no discutir como administra”. Llamamos a las autoridades de FEMEBA a la reflexión, expresó.

El Instituto Obra Médico Asistencial está presidido por Homero Giles, un hombre de La Cámpora que responde a Nicolás Kreplak. Kicillof respaldó a sus funcionarios y responsabilizó a Milei por el conflicto que afectará a dos millones de afiliados.

Homero Giles, el camporista que está al frente del IOMA @IOMAgba

“La provincia y los intendentes reciben cada vez más demanda de atención sanitaria y medicamentos. La situación se ha agravado tremendamente. Lo intendentes deben obtener recursos para sostener la demanda. Tenemos cada vez menos recursos y más necesidades que atender”, planteó Kicillof.

“Los municipios de la provincia me contaban que ha crecido muchísimo la necesidad de asistencia en hospitales. En el orden del 20 por ciento. Es obvio. Cada vez más obligaciones recaen sobre el Estado: suben remedios, suben prepagas, entonces van al hospital público. Tenemos 100 hospitales: un aumento del 20 por ciento supone construir 20 hospitales para responder a la catástrofe sanitaria que está generando Milei”, dijo el gobernador.

El jefe del Estado provincial amplió su reclamo: “La coparticipación a las provincias cayó 18 por ciento. Y en lo acumulado del año sin contar diciembre: 13.9 por ciento cayó la recaudación de la coparticipación acumulada. Baja el impuesto país pero los medicamentos del PAMI no son sustituidos. Esperamos que el gobierno nacional asuma su responsabilidad. Es de enorme gravedad y esperamos como en la política económica se de cuenta del grave daño que está haciendo”.