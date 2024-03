Escuchar

La ola de crímenes violentos que se desató en Rosario tras las requisas al estilo Bukele en la cárcel de Piñero, donde están alojados presos de alto perfil, desató una fuerte reacción política. Este sábado, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, les escribió una carta a los rosarinos donde también dejó una advertencia para los narcos: dijo que los denunciará por “actos de terrorismo”.

El “comunicado a la población de Rosario”, firmado por la funcionaria nacional, llega después de los homicidios de dos taxistas en menos de 24 horas, con balas de la Policía de Santa Fe; y de los ataques a tiros a un colectivero que se encuentra internado grave y a la Comisaría 15. Ninguna de las víctimas estaría relacionada al mundo criminal y los hechos serían una respuesta a los aumentos en los controles a los capos de las organizaciones, según los primeros datos de las pesquisas.

“Como dijimos muchas veces, Rosario es una de nuestras prioridades en materia de seguridad. Y si bien estamos trabajando desde el minuto uno en llevar paz a los ciudadanos, el delito y el crimen organizado no descansan y no se dan por vencidos. Todo el país vio los terribles hechos acontecidos en los últimos días y si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando”, sostuvo Bullrich en la primera parte de su misiva.

Convencida de que “Rosario sangra” y de que “no necesita un simple torniquete para mejorar” la ciudad, sino una “cura definitiva”, la ministra de Seguridad sentenció: “Por eso vamos a ir a fondo. Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso”.

Recordó después que decidió, a través de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, conformar un Comité de Crisis comandado por ella y codirigido por el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, con quien articula en sintonía.

“Junto al señor gobernador y a los jefes de las cinco fuerzas federales vamos a tomar las medidas necesarias para que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos sea inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo ”, anunció Bullrich en el tramo más fuerte del comunicado.

Eso implicaría, según planteó, que los autores de estos delitos reciban el doble de la pena prevista para el hecho cometido. “Se aplicará, a tal efecto, el artículo 41 quinques del Código Penal, que textualmente dice: ‘Cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo’”, explicó la funcionaria del gobierno de Javier Milei.

Asimismo, confirmó que tiene previsto “solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas” , y aclaró que siempre este accionar será “dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior”. Mientras que para el lunes a las 9 está prevista una conferencia de prensa con más detalles, LA NACION pudo saber que la intención es que estas tropas a cargo del ministro de Defensa, Luis Petri, realicen tareas logísticas en el territorio, con despliegue de vehículos.

“Rosario no puede esperar más. Los rosarinos no pueden esperar más. Hoy tienen miedo de salir de sus casas. Eso se va a terminar. Vamos a ir a fondo, siguiendo el mandato de cambio que con determinación lidera el presidente Milei, con la ley y la Constitución siempre presentes, y no vamos a titubear ni hay amenazas que nos amedrenten”, sostuvo la ministra.

Siempre bajo esa postura, también prometió “terminar con el terror en las calles, con la violencia y la sangre”.

Y para cerrar la carta firmada con su nombre, indicó: “Acá estamos, rosarinos, junto a ustedes. Para que vivan de una vez por todas con la seguridad y la paz que merecen los ciudadanos de bien”.

Habló el intendente

Esta mañana también habló el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, quien dio su versión de los últimos hechos violentos y asimismo también planteó qué deberá hacerse hacia adelante para evitar estos episodios.

“Lo que vivimos en esta ciudad estuvo coordinado. Después cada hecho en particular tendrá sus características, pero por la repetición y la forma se buscaba aterrorizar para instalar la idea del pacto”, marcó el intendente, citado por Rosario 3, en relación con la idea de que esta escalada de la violencia del narcotráfico fue para que cesaran los controles en las prisiones y las detenciones en las calles.

Pablo Javkin, intendente de Rosario

“Hoy innegablemente se está poniendo el dedo en la llaga, que es el sistema carcelario”, consideró el jefe del Ejecutivo local, quien defendió el rumbo que imprime Pullaro -radical como él- y sentenció: “En este punto, no se puede retroceder”.

Seguro de que los sucesos de esta semana conformaron una “acción del terror”, Javkin consideró hacia adelante: “ Si vamos a poner más presión en la cárcel, también hay que tener más despliegue en la calle para cuidar a los ciudadanos . Porque las víctimas que tuvimos esta semana eran personas que trabajaban en la ciudad y esa es la conmoción legítima que generó en los taxistas”.

De momento, ayer se realizaron una serie de allanamientos vinculados a investigaciones por los homicidios de los conductores de taxi Héctor Figueroa y Diego Celentano, y de los ataques al colectivero de la línea K en México y Mendoza, y a la Comisaría 15.

En las tareas llevadas adelante por personal de Policía de Investigaciones (PDI) se detuvieron 20 personas mayores de edad y a un menor de edad. Ahora se intentan determinar los roles que cumplieron y se avanza en más medidas, según informaron desde la fiscalía a cargo.

