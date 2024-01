escuchar

En el sprint final que tendrá hoy el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno busca acelerar un dictamen favorable para que la ley ómnibus alcance el recinto, hubo un mensaje directo desde la Casa Rosada a los gobernadores que tienen reparos sobre algunos puntos, sobre todo en las retenciones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, insistió este martes por la mañana en que si no se aprueba esta iniciativa que la gestión mileísta giró al Congreso, el ajuste será mayor y además marcó que se revisarán cada una de las transferencias desde el Ejecutivo nacional a los territorios provinciales , en una advertencia dirigida a los mandatarios locales.

“Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no termine transformándose en ley, nosotros estamos haciendo una hipótesis sobre lo que ocurriría si no se aprueba. Lo que va a pasar en caso de que no se apruebe la ley es que seguiremos con el ajuste de las cuentas públicas, que va a incluir el análisis de todas las partidas que el gobierno nacional transfiere a las provincias en todos los conceptos que se te puedan ocurrir”, adelantó el portavoz en su tradicional conferencia de prensa matutina.

Siempre en esa línea, aseguró para que convenzan a los diputados y senadores propios, con el fin de obtener los avales necesarios: “En caso de que no se apruebe, el déficit cero no se negocia y dentro de esa no negociación vamos a revisar cada una de las partidas que el gobierno nacional aporta a las provincias sin tener ningún tipo de contemplación, y a sabiendas de que si no votan la ley, entiendan que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el gobierno nacional. Se revisarán cada una de las partidas”.

Así, con la intención de que los gobernadores de Juntos por el Cambio y aliados terminen de definir ahora un apoyo al proyecto oficialista, Adorni dijo que todavía está en discusión el tema retenciones para “mejorar la idea original” y aseguró que el Gobierno es “permeable” a escuchar. Todo esto ocurre cuando la gestión mileísta ya envió un dictamen en borrador que incluyó una rebaja a cero de los impuestos para las economías regionales, pero elevó la alícuota, por ejemplo, para los subproductos de la soja. Esto desató disconformidad en mandatarios provinciales sobre todo de la región núcleo, como Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Martín Llaryora de Córdoba.

Ganancias

En tanto, el vocero dijo que este martes enviarán al Congreso el proyecto para bajar el piso de Ganancias y fijar el nuevo mínimo no imponible en 1.350.000 pesos. De esta manera buscan ir para atrás con la reforma que había impulsado Sergio Massa cuando era ministro de Economía y candidato, que elevó las sumas a gravar avalado por el Congreso y con el voto del actual presidente Javier Milei. “El Presidente había votado a favor porque era parte de la responsabilidad del Poder Legislativo bajar impuestos y tenía que tener contrapartida en la baja del gasto, que era responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo. Esa contrapartida no ocurrió”, justificó Adorni sobre este cambio de posición del líder libertario.

Además reiteró el compromiso de la Casa Rosada de que esta suba impositiva sea “temporal” hasta tanto se logren poner las cuentas en orden y la economía crezca. “El impuesto a las ganancias va a ir mermando y también otros impuestos que consideramos nefastos en el sistema tributario argentino”, prometió.

Paro general

Por otra parte, en el marco del paro general que encabezará la CGT contra el Gobierno, Adorni cargó contra el secretario de la central obrera Héctor Daer, quien el fin de semana les dijo a los diputados aliados de la Casa Rosada que “no van a poder caminar por la calle tranquilos” si aceptan la privatización del Banco Nación, que ahora -de acuerdo a los cambios que aceptaron los libertarios- solo va a poder ser eje de una privatización parcial. “Me parece extraño que alguien que es parte de la democracia indique quiénes pueden o no caminar por la calle. Voy a considerar que no existieron esas declaraciones”, deslizó el portavoz en cuanto a los dichos del líder de la Sanidad.

Asimismo reiteró su concepto de que quienes llamaron al paro están “del lado equivocado de la historia” y aseguró que la marcha que harán al Congreso es un “absoluto sinsentido”. Bajo esa postura puso en duda la representación sindical y criticó a los cegetistas por el “silencio” que mantuvieron durante la administración de Alberto Fernández. “No entendemos qué los duerme y qué los despierta. Esperamos que la gente vaya a trabajar, que la gente pueda volver a sus hogares y que triunfe la libertad. Que el que desee trabajar pueda hacerlo, que el que quiere parar también lo haga porque es su derecho, pero sin complicarle la vida al resto y sin pretender que los demás se acoplen a algo con lo que la mayoría de los argentinos no estamos de acuerdo”, dijo.

Mientras, el funcionario aseguró que la línea 134 que la Casa Rosada puso a disposición para hacer denuncias recibe mil llamadas diarias, que es el tope de su capacidad, y que de todas esas tienen 3000 que piensan judicializar, vinculadas a extorsiones de organizaciones sociales y de sindicatos.

