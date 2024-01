escuchar

El reconocido cantante folclórico Carlos “Peteco” Carabajal volvió este lunes a presentarse en Córdoba, aunque en esta oportunidad en el Festival Nacional de Cosquín, y nuevamente habló sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien hace días había ignorado de manera pública en Jesús María. “Sentí el apoyo de mucha gente”, contó el artista, y dijo: “Me ha hecho ver que el respeto del que tanto hablan y del que tanto me han castigado siempre está al toque de solucionar, y como corresponde pedir las disculpas y al otro de darla”. Aun así, aseguró que volvería a decir lo mismo, pero con otras palabras.

El viernes 12 de enero, cuando se conmemoraba el Festival de Jesús María, la vicemandataria nacional irrumpió en las plateas como una espectadora más. Justo en ese instante era el turno de Carabajal, junto al grupo Los Carabajal, de protagonizar el espectáculo. Cuando cantaban el tema “Lágrimas de amor”, el artista santiagueño despegó su voz e indicó a la gente: “No se paren que no ha llegado nadie”. Dos veces dijo Carabajal la misma frase. “Ahí nomás, que no ha llegado nadie”, insistió contra la vicepresidenta.

Peteco Carabajal volvió a hablar sobre Victoria Villarruel y explicó la frase que lanzó en Jesús María Prensa Festival Jesus Maria

En la noche de este lunes, el santiagueño volvió a pisar un escenario en Córdoba, en Cosquín, y, tras finalizar su espectáculo, habló con el medio local El Doce TV. Dijo que sintió “un poquito” de miedo de las repercusiones que podrían tener sus dichos en esta nueva ciudad luego del cruce con la funcionaria nacional. “Estoy tranquilo porque si hubiese quedado solo me hubiese quedado afligido, pero sentí el apoyo de mucha gente”, indicó. “Me falto humor para terminar el tema y hacer que la gente la salude como corresponde”, reconoció.

Carabajal aclaró: “Lo que dije no me vuelvo atrás, porque fue el inconsciente, sin pensar. Si tuviera que decirlo personalmente lo haría con otras palabras porque entiendo por lo que está pasando el país”.

El cantante dijo que estaría dispuesto a mantener una conversación con Villarruel para plantearle los problemas que conlleva para el mundo artístico la propuesta del Gobierno. “Por supuesto que lo hablaría con ella en el nombre de muchos compañeras y compañeros porque hay cosas que costaron mucho trabajo en estos años”, subrayó.

La vicepresidenta contó lo que sintió respecto de tal reacción de Carabajal: “Pensé que lo decía como una ironía, como diciendo no se paren pero párense. Me lo tomé gracioso y seguí de largo. Después me explicaron quién era y que era una mención de repudio a mi visión ideológica”. “No vine a discutir con Peteco, sino para apoyar al festival”, desestimó Villarruel en una entrevista televisiva.

La expresión del cantante en Jesús María tuvo repercusiones a favor (aparecieron en Cosquín remeras con la leyenda convertida en remera, por ejemplo) y en contra. En este último caso fue el grupo Los Carabajal, que en un comunicado publicado el 14 de enero indició que los dichos del santiagueño en el escenario “no representa el pensamiento promedio del grupo”.

“En algún momento me ha hecho doler un poco”, reconoció Carabajal, en diálogo con la agencia Télam, al evaluar el comunicado del conjunto.

El músico se sostuvo en “la connotación verdadera de la frase” y resaltó que significó una respuesta “a alguien de este Gobierno que está tomando medidas muy duras, muy fuertes, casi únicas en el sentido del despojo que nos están haciendo y no podía ser que viniera como si nada a un ámbito donde la cultura se juega”.

LA NACION