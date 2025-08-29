Qué dijo Marcela Pagano sobre los audios filtrados y por qué apuntó contra Guillermo Francos

En medio de la crisis que atraviesa el Gobierno por la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos de estar involucrado y lo responsabilizó por la filtración de las grabaciones. Además, lo vinculó con supuestas tareas de inteligencia del kirchnerismo dentro de la Jefatura de Gabinete.

En diálogo con Maximiliano Montenegro en LN+, la diputada por el bloque Coherencia acusó directamente al jefe de Gabinete de orquestar la filtración de los audios que sacuden al Gobierno. “Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela [Santiago] Caputo de la SIDE... recuerden el nombre de José Luis Vila”, dijo y reafirmó: “Fue él o alguien que trabaja para él”.

José Luis Vila es un funcionario con una extensa trayectoria en el radicalismo y experiencia en áreas de defensa e inteligencia. Fue asesor de Raúl Alfonsín y trabajó en la SIDE durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pagano asegura que Francos lo contrató y le otorgó su propia área de inteligencia, lo cual considera irregular. “Francos me reconoció a mí en la Cámara de Diputados que tiene contratado a Vila. Es un alto vuelo. Por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero en la Argentina no está permitido. Esto es una guerra de espionaje”, declaró.

La exintegrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA) niega tener una relación cercana con Diego Spagnuolo, el exdirector de Andis señalado como el autor de las grabaciones. Tras las vinculaciones afirmó que conoció a Spagnuolo a través del propio presidente Javier Milei en 2023. “Fue cuando Javier [Milei] tenía inconvenientes con periodistas y yo todavía tenía mi programa de radio. Me lo presentó como una persona de confianza. Él lo introdujo a La Libertad Avanza. Hemos tenido contacto porque formó parte del partido”, explicó.

Marcela Pagano expresó su preocupación por las internas dentro del Gobierno y la falta de cuidado hacia el Presidente. “Siento que nadie lo está cuidando, se están matando por el poder”, manifestó. Además, advirtió sobre el peligro que corre la gobernabilidad y la necesidad de un cambio de rumbo. “Es importante cuidar la gobernabilidad que está en peligro. Este modelo de gobierno está agotado, en muchos sentidos y sobre todo una manera de hacer política. Hablo de una manera de gestión, se terminó la posibilidad de seguir peleándonos con todos. Es un gobierno que no tiene ni un solo gobernador de su color político, no se puede estar siempre en guerra con todo el mundo”, sentenció.

Pagano expreso su deseo por la necesidad de un cambio de gabinete y la conformación de un gobierno de coalición que reúna a distintos sectores políticos, incluso de la oposición. “Tiene que haber urgentemente un cambio de gabinete. Hacer un gobierno de coalición y tener la posibilidad de reunir a todos los sectores. También distintos referentes de la política, incluso de la oposición. Vinimos a hacer las cosas distintas, hay que hacerlas distintas en todos los sentidos. Probablemente no haya ningún cambio ahora y lo están llevando al Presidente a hacer campaña. Tiene que estar gobernando y lo tienen expuesto adrede, nadie lo cuida”, concluyó.

