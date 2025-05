La Asociación Argentina de Actores se solidarizó con Ricardo Darín tras el ataque que recibió del Gobierno

La Asociación Argentina de Actores mostró este martes su apoyo al actor Ricardo Darín tras el ataque que recibió del Gobierno y, en particular, del ministro de Economía, Luis Caputo. Fue luego de que el protagonista de El Eternauta hablara de los altos precios, usando el ejemplo de una docena de empanadas, que enojó al mundo libertario. “La intención parece ser generar miedo”, escribieron.

Desde la asociación, de la que solía ser presidenta su hermana, Alejandra Darín, repudiaron el accionar de la administración nacional, a la que acusaron de “falta de respeto” y una “agresión explícita, burda y socarrona”. “Una vez más se ensaña con un miembro de nuestra comunidad, por el sólo hecho de expresarse libremente”, sostuvieron.

Consideraron que no se trata de un hecho aislado, que fuera producto de la “ira de un funcionario”, sino que son exabruptos que llevan a “la falta misma de libertad y la amenaza de perder derechos elementales de la convivencia democrática”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en La Cornisa (LN+) Captura de Pantalla

“La solidaridad con nuestro compañero es nuestra propia defensa ante el abuso de poder”, agregaron.

Las declaraciones de Darín

Todo comenzó el sábado, cuando Darín pasó por La noche de Mirtha Legrand y la conductora le consultó por su visión sobre la actualidad del país. “Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones...”, comenzó el actor. Pero agregó que los colchones “están un poco apolillados”.

Ahí fue cuando dijo “no entender nada”. “Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. 48 mil pesos“, remarcó.

Y sumó: ”No comprendo de lo que hablan. Hay gente que la está pasando muy mal”. La conductora insistió para saber a quién había votado en las últimas elecciones, pero Darín se negó a responder.

Ricardo Darín, sobre las últimas medidas del Gobierno: "Hay gente que la está pasando muy mal"

El ataque del Gobierno

Al día siguiente, el ministro de Economía apuntó contra el actor por sus declaraciones. Caputo dijo que le daba “vergüenza ajena” que Darín dijera que el precio de las empanadas estaba en 48 mil pesos. “Las empanadas no valen eso, Ricardito. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”, chicaneó.

“Quedate tranquilo, Ricardo, que la gente come empanadas ricas por $16.000. Me alegro de que él pueda comer las más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no”, señaló. Las declaraciones de Caputo se acompañaron de una oleada de publicaciones en contra de Darín de parte de cuentas libertarias en la red social X.

El actor respondió, en diálogo con LN+, que el costo de las empanadas no era la discusión de fondo. “Los precios están elevadísimos. Eso es una realidad. Tampoco nos podemos hacer los tontos y mirar para otro lado”, afirmó.

Luis Caputo, contra Ricardo Darín

“Empanadas hay más caras y más baratas”, sostuvo Darín y luego añadió que considera más grave el ataque ante cualquier cosa que se diga “que pueda herir la susceptibilidad” del Gobierno.

“Eso es más grave que los precios, porque estamos en democracia”, afirmó. “Yo nunca le falté el respeto al Gobierno, ni siquiera lo responsabilicé por esa situación”, dijo.

Darín reclamó que ahora le dicen “kuka, zurdo, usan calificativos que ellos creen peyorativos y que no se ajustan para nada a la realidad”. Sobre el final de la entrevista, el actor insistió en no tener nada que esconder y que no busca “echar leña al fuego”.

“No me interesa. Mirá si yo voy a entrar en disputa con el Gobierno. ¿Qué tengo que ver yo? No hay que fogonear cosas que no ayudan a la unión de los argentinos. Hay que desacralizar estas cosas y tener un poco la tranquilidad de saber que vivimos en democracia y la libertad de expresión es muy importante”, cerró.