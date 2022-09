La Cámpora agita la candidatura presidencial de Cristina Kirchner

El frente judicial que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner no amilana a sus leales; por el contrario, los motiva y los alienta a mostrar cada vez con mayor énfasis su deseo de que la exjefa del Estado se postule a presidenta en las elecciones de 2023 . En ese sentido van las últimas declaraciones públicas de los referentes de La Cámpora Máximo Kirchner y Andrés “Cuervo” Larroque, y también el “deseo militante” de los integrantes de la agrupación, tal como lo definió una fuente del espacio consultada por LA NACION.

El hijo de la vicepresidenta deslizó este jueves su pretensión de que Cristina Kirchner sea candidata. “Quiero que me gobiernen los mejores” , afirmó a radio El Destape, y dejó en claro que, en su consideración, la mejor es la exmandataria: “Si la comparás con algunos personajes de la oposición que quieren ser candidatos, está diez veces mejor”.

El lunes, Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora) había declarado en el mismo medio que a Cristina Kirchner “la dan por terminada y queda claro que es la figura que concita el mayor nivel de centralidad, y que el peronismo está con ella”.

En las bases camporistas, según pudo saber LA NACION al consultar a fuentes de la organización, la postura de que Cristina se postule a presidenta es generalizada. El frente judicial que enfrenta la vicepresidenta, con el pedido de condena de 12 años que realizó el fiscal Diego Luciani, funciona como elemento motivador para los militantes.

“Desde el campo nacional y popular, ampliamente esperamos la candidatura de Cristina a presidenta. Por ahora, es un deseo militante” , describe un dirigente bonaerense de la agrupación. Por el momento, la vicepresidenta no dio señales a su militancia sobre su posible postulación en las elecciones presidenciales del año que viene.

El alegato que culminó la semana pasada el fiscal Luciani en el juicio oral y público por el caso conocido como “Vialidad” envalentona dentro de la agrupación que conduce Máximo Kirchner. “Es algo que nos une en defensa de lo que representa Cristina. Y nos da épica, también”, considera el mismo dirigente consultado.

Con la situación judicial en primer plano, en La Cámpora destacan que Cristina se posicionó nuevamente en el centro de atención del oficialismo y que se ingresó en una dinámica favorable a su postulación presidencial en 2023. “[La candidatura a presidenta] Era una discusión, pero, a partir del pedido de condena, se generó un proceso y ella tiene la centralidad y logra cerrar a buena parte del peronismo” , sostiene una fuente del camporismo.

“Hoy, toda la política [del oficialismo] va en ese camino”, contesta la misma fuente ante la consulta por una hipotética candidatura presidencial de Cristina. En el abanico de opciones de candidaturas para la vicepresidenta también figura la posibilidad de repetir la postulación a senadora (ganó una banca en las elecciones de 2017, con el sello Unidad Ciudadana), aunque las circunstancias llevan a sus más fieles seguidores a proponer cada vez con mayor fuerza la chance presidencial.

La apuesta por el acto del sábado como respaldo a la vicepresidenta, en Merlo, es muy fuerte dentro del peronismo y La Cámpora no es la excepción. “Viene el acto del sábado y, después, el camino a una marcha masiva”, se entusiasma un hombre de la agrupación que aclara que, no obstante el operativo clamor que esboza La Cámpora, no se espera que en lo que queda del año haya un anuncio de la vicepresidenta que satisfaga las intenciones de la agrupación.

“Todos están con la idea de Cristina 2023″, afirma a LA NACION un dirigente que no integra La Cámpora pero cultiva buenos vínculos con dirigentes de la organización que lidera Máximo Kirchner. “Ellos quieren, pero no tienen el aval de ella”, completa la fuente.