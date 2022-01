La Cancillería advierte sobre la gravedad de la presencia de armas nucleares en el Atlántico Sur

La Cancillería advirtió hoy sobre la “gravedad de la presencia de armas nucleares en la zona del atlántico sur” y la negativa de Reino Unido de corroborar que efectivamente todos los dispositivos nucleares regresaron al país al concluir la guerra de Malvinas, en 1982. Este reclamo se da en medio de declaraciones cruzadas por parte del primer ministro británico, Boris Johnson, las respuestas del gobierno de Alberto Fernández y los archivos desclasificados por un sitio inglés que aseguró que durante el conflicto bélico se transportaron 31 armas nucleares.

“El gobierno argentino reiterará su reclamo al gobierno del Reino Unido y en el marco de su invariable política contraria a las armas nucleares así como respecto de su uso, prevé plantear esta situación ante los organismos internacionales competentes”, puntualizó el comunicado de la Cancillería si es que se confirma la información revelada por el sitio Declassified UK.

El organismo que encabeza Santiago Cafiero se remite a un reclamo efectuado en 2003, cuando se requirieron “precisas y completas informaciones sobre los distintos aspectos involucrados en los hechos revelados y, en particular, que se asegure que en forma fehaciente no hay armas nucleares en ningún lugar del Atlántico Sur, ni en buques hundidos”. En este sentido comentaron que el Reino Unido aseguró que no había violado “el Tratado de Tlatelolco -prohibición de uso y tenencia de armas nucleares en América Latina y el Caribe- y que todas las armas regresaron al Reino Unido en buen estado”.

En relación con las revelaciones del portal Declassified UK:



“Es importante comentar que esta información está confirmada desde 2003. No es discutible porque el gobierno británico lo reconoció”, comentó Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina. Aseguró que lo “novedoso” y lo que da otra “magnitud” es la información de que hayan sido 31 armas nucleares las transportadas por Inglaterra durante la guerra.

“Si confirmamos la información del portal vamos a optar las medidas que correspondan con las denuncias que correspondan en los organismos que respaldan estos tratados”, enfatizó Carmona a El Destape Radio sobre la militarización de la zona.

Tensión en aumento

La reciente desclasificación de los archivos secretos de las fuerzas inglesas continúa aportando detalles sobre la presencia de dispositivos nucleares en la guerra de Malvinas de 1982, los cuales habrían sido transportados en portaviones -El “Hermes” con 18; el “Invencible” con 12 y 1 en el buque auxiliar “Regent”- con previa autorización de la exprimera ministra Margaret Thatcher, pero se trata de una información que ya se sabía desde 2003 y sobre el cual se habían hecho reclamos en 2013 y 2014.

Sobre este hecho también expresó su repudio el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella: “Este es un ejemplo del nulo compromiso por parte del Reino Unido con sus obligaciones como Estado parte de tratados de zonas libres de armas nucleares”, escribió en su cuenta de Twitter. “Manifestamos nuestro más extremo repudio por este accionar para nuestra provincia, nuestro país y para todos los ciudadanos del mundo que luchan contra el colonialismo y por vivir en un mundo sin armas nucleares”, dijo.

En atención a la confirmación que el Reino Unido efectivamente introdujo al menos 31 armas nucleares en la región durante el Conflicto del Atlántico Sur en clara violación a la normativa internacional, es un acto de extrema gravedad para todos los Estados de la región. — Gustavo Melella (@gustavomelella) January 4, 2022

Cruces en las Fiestas

En diciembre, con motivo de las Fiestas, el premier británico Boris Johnson había realizado comentarios que no fueron muy bien digeridos por el gobierno argentino al comprometerse con la unidad de Reino Unido hacia las islas. “Una cosa que permanece absolutamente inalterada es el compromiso del Reino Unido con las Islas Falklands (Malvinas) y su pueblo”, destacó Johnson.

Convencido, expresó: “Es un compromiso tan firme como lo fue cuando el general de división Moore aceptó la rendición del general Menéndez. Y les puedo prometer ahora que eso no va a cambiar”. Sin embargo, fue un paso más allá y con ironía comentó: “Después de todo, 2021 fue el año en el que incluso la Federación Internacional de Tenis de Mesa reconoció, ante las ruidosas protestas de algunos, la soberanía inviolable de los jugadores de tenis de mesa de las Falkland”, comentó haciendo alusión a los constantes reclamos de soberanía presentados por la Argentina y respaldados por Mercosur.

El gobierno no tardó en responder a través de Carmona, quien aludió que “cuando faltan las razones, aparecen las chicanas”. Y apuntó que “en los organismos internacionales el colonialismo británico siempre pierde por goleada”.

Los idas y vueltas comenzaron a mediados de diciembre cuando el gobierno argentino ofreció vuelos de humanitarios con línea de bandera desde el territorio continental argentino para los residentes en las islas Malvinas, siendo denegado el ofrecimiento por parte del gobierno de Boris Johnson aludiendo que la administración de las rutas aéreas con las islas son de exclusiva responsabilidad del gobierno local.

Concurso Polémico

El concurso en jubileo de la Reina Isabel II concede mayor visibilidad, beneficios económicos y comerciales

Por otro lado, se dio a conocer un concurso llevado a cabo por el gobierno británico en el que se podría designar a Puerto Argentino -la capital de Malvinas para la Argentina- como una ciudad de Gran Bretaña. El concurso se enmarca entre los festejos llevados a cabo por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, en homenaje a los 70 años de su reinado.

Para este certamen de Honores Cívicos, que dará a sus ganadores entre mayo y junio próximos, 39 pueblos buscarán ganar el título honorífico de Ciudad. En su mayoría, los pueblos nominados pertenecen al Reino Unido, pero por primera vez se optó por abrir la convocatoria a pueblos y territorios de ultramar. Entre ellos Puerto Argentino (Stanley, para los ingleses) y Gibraltar en la península ibérica.

Funcionarios de Cancillería calificaron el concurso como un “acto unilateral que no modifica el reclamo y la posición argentina”. Minimizaron el hecho y lo tildaron como un “mero reconocimiento honorífico sin consecuencias en el plano del derecho internacional” donde la Argentina se mantiene firme y “reclama el legítimo ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”.

A 40 años de Malvinas

Santiago Cafiero (canciller) junto a Carla Vizzotti (ministra de Salud); Guillermo Carmona (Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur); Jorge Taiana (ministro de Defensa) en el Museo Malvinas Cancillería - Cancillería

El lunes, el Gobierno presentó la “Agenda Malvinas 40 años” en el marco del aniversario de la guerra por la soberanía argentina en las islas. Con este programa Alberto Fernández pretende insistir y marcar la posición del gobierno argentino ante los organismos internacionales de redoblar esfuerzos en el continuo reclamo soberano.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, manifestó en el acto la intención de consolidar la presencia argentina en el Atlántico Sur: “En esta campaña de verano vamos a recuperar la Base Petrel, que durante décadas estuvo abandonada y ahora volverá a ser una base de invernada”, dijo, y subrayó que “también muy pronto iremos a Ushuaia a dar los pasos iniciales de la construcción de aquello que se llama Polo Logístico”.

Santiago Cafiero, canciller argentino, indicó: “El 2022 será un año de muchísima reflexión y reconocimiento en nuestro país, por eso hemos construido de modo participativo con todos los organismos nacionales, provinciales, municipales y con entidades educativas una ‘Agenda de Malvinas 40 años’, con más de 140 acciones que se van a estar desplegando durante todo el año”. Además, reflexionó: “Malvinas nos debe unir y guiar a todos sin imposiciones, y en esta agenda, cada sector puede plantear sentidamente desde dónde quiere reconocer a los caídos y a los familiares, y vincular a Malvinas no sólo con el pasado y presente sino con el futuro”.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto al canciller Santiago Cafiero, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona; la ministra de Salud, Carla Vizzotti y la exministra de Seguridad, Sabina Frederic en un acto celebrado en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, de la ciudad de Buenos Aires del cual participó también el director Edgardo Esteban.