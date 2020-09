Alberto Fernández dijo durante un acto que el Congreso "no pudo funcionar" ayer y que tampoco se pudo tratar la ley de reactivación del turismo, que se aprobó esta madrugada Crédito: Captura Presidencia

La Casa Rosada debió salir a enmendar las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien hoy afirmó que el Congreso "no pudo sesionar" ayer, a pesar de que las leyes vinculadas al turismo y contra la pesca ilegal fueron aprobadas.

La aclaración corrió por cuenta de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, que funciona dentro de la órbita del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y que conduce el dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro.

"La Cámara de Diputados sesionó hasta las 5 de la mañana y se aprobaron dos proyectos gracias al esfuerzo de su presidente, Sergio Massa, y de todos los diputados del Frente de Todos, junto a un grupo de diputados provinciales que, atendiendo a sus funciones, continuaron con el debate más allá de la falta de sensatez de Juntos por el Cambio, que hoy quiere reinterpretar los hechos y confundir a la sociedad", señalaron desde la Secretaría.

"El Congreso sigue funcionando. La democracia necesita debate con salud y terminar con especulaciones partidarias que le deterioran aun más este proceso que vivimos ca causa de la pandemia", insistieron.

El Presidente visitó este miércoles la fábrica Sinteplast de Ezeiza, por el Día de la Industria, y aprovechó su alocución para referirse a la tensa sesión de ayer en la Cámara de Diputados, en la que se desató una discusión por cómo se desarrollarán las sesiones: si de forma remota, como pretende el oficialismo, o de manera presencial, como requiere la oposición de Juntos por el Cambio, que tiene la intención de judicializar esta última jornada legislativa y declararla como nula.

Fernández sostuvo que ayer el Congreso "no pudo sesionar", a pesar de que las leyes vinculadas al turismo y contra la pesca ilegal fueron aprobadas. Además, pidió no "ideologizar" la pandemia y añadió: "Si quieren ayudar, por favor ayuden".

A su vez, instó a la oposición de Juntos por el Cambio a "que vayan al Congreso y digan en el Congreso todo lo que quieran decir", aunque remarcó: "Díganlo virtualmente, díganlo presencialmente si quieren hacerlo, pero digan también de qué lado se han parado".

"Si la pandemia ha visto un sector lastimado es el del turismo, la hotelería, la gastronomía. Han sufrido como nadie en la pandemia. Ayer había que tratar una ley de turismo para poder ayudar a los que están padeciendo por la pandemia y no pudimos hacerlo. Marco esto para que entendamos, de una vez por todas, que a la pandemia no debemos ideologizarla y que, finalmente, ayer lo único que lograron es que los que peor la pasan, que son aquellos que viven del turismo, hoy estén un poco peor porque el Congreso no pudo sesionar", sostuvo Fernández.

El Presidente refirió que la actitud de los legisladores opositores "no es en favor de la gente" y va "en contra de la prosperidad, del progreso y de la solución que están esperando los dueños de hoteles, los que trabajan en el turismo que mueven en la Argentina mucho dinero, que tiene que ver con el consumo y con el desarrollo".

Hizo un llamado a los diputados de Juntos por el Cambio: "Lo que les pido es que vayan al Congreso y digan en el Congreso todo lo que quieran decir. Digan que se oponen a la ley de turismo si quieren, digan que no quieren que apoyemos a los que están padeciendo por la pandemia porque han explotado un negocio, que es el negocio de turismo. Díganlo en los recintos, díganlo virtualmente o díganlo presencialmente si quieren hacerlo, pero digan también de qué lado se han parado, porque de este modo se paran en el lugar donde la Argentina se frena y lo que nosotros queremos es que la Argentina no se frene".