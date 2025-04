La dura crítica de un íntimo asesor de Macri a la actitud de La Libertad Avanza en la ciudad

En medio de la fuerte pelea entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro por la ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones, uno de los más íntimos asesores de Mauricio Macri sostuvo que “la convivencia es mala” con el partido de hermanos Karina y Javier Milei en territorio porteño.

“No es recíproca con la actitud que ha tenido el Pro en el Congreso. El que le sostuvo el gobierno a Milei el año pasado con los vetos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue el Pro. Esa actitud no fue correspondida en la ciudad”, sostuvo en LN+.

Hace unas semanas, Macri mencionó que una división en la Capital Federal podía significar una victoria del peronismo. “Nosotros pusimos el pecho para frenar al kirchnerismo y los libertarios entraron a la cancha a favorecer su presencia“, expresó en LN+ en diálogo con Joaquín Morales Solá.

Este viernes, de Andreis presentó una posición similar. El asesor sostuvo que la conducta de LLA en la ciudad genera “preocupación y desconfianza en la actitud de buena fe para avanzar en un acuerdo en la provincia de Buenos Aires”, el territorio fuerte del kirchnerismo que la gestión libertaria busca arrebatarle.

Se refirió también a la falta de acuerdo en el resto del país. “En Chaco le pidieron a [el gobernador Leandro] Zdero expresamente que el Pro no esté. Por eso la preocupación y desconfianza es natural. En siete de casi siete no hubo acuerdo. Y me parece que acá hay algo importante que es la actitud de un lado y del otro”, señaló.

“Nosotros creemos en el acuerdo. El 8 de enero Milei dijo: ‘Acuerdo en todo el país o nada’. ‘Perfecto’, dijo Mauricio... hay que discutir para qué acordar. Porque no es acordar por acordar y repartir lugares”, agregó.

El pasado miércoles de Andreis participó de una recorrida en Mar del Plata junto a Macri, el intendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro y el presidente de Pro en territorio bonaerense Cristian Ritondo. Allí, el expresidente criticó fuertemente a aquellos que se fueron del partido a La Libertad Avanza. “Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”, dijo en conferencia de prensa.

En ese encuentro fue que la mayoría de los concejales reclamó un acuerdo electoral con los libertarios en la provincia. En LN+ fue de Andreis quien afirmó que Ritondo “tiene la misión de buscar el acuerdo institucional”.

“Yo creo que este es un momento crítico de la Argentina con niveles de pobreza exorbitantes, gente que le está costando llegar a fin de mes y la pasa mal. Estos momento requieren grandeza, generosidad, una suerte de paciencia o articulación histórica y el Pro, con Mauricio a la cabeza, ha dado muestras acabadas de tener eso para acompañar a Milei, desde el balotaje en adelante, en todo lo crítico que le ha tocado atravesar al Gobierno”, detalló.

Remarcó, entonces, que esperaban “la misma actitud del otro lado” y mencionó el impacto de ir divididos en las elecciones porteñas: “Vamos divididos y puede ganar Santoro. Hoy hay altas chances de que eso pase. Yo trabajo todos los días para que los porteños valoren y entiendan que lo que se vota es una elección de medio termino y legisladores que votan leyes en ciudad, que no es una discusión nacional. Pero en la provincia no hay ninguna posibilidad yendo separados que no gane el peronismo, que es de los peores lugares. Si no tenemos esta grandeza, generosidad, entendimiento, sensibilidad y empatía, seguirán gobernando los mismos a Buenos Aires”.

Los dirigentes “con precio”

El asesor fue consultado sobre aquella frase de Macri que hacía referencia a los “dirigentes que tenían precio” y sostuvo que algunos “ya se hicieron cargo” de ello. “Tiene que ver con aquel que fue electo por el Pro que se fue priorizando una suerte de la mejor manera de conservar su propio poder, mezquinamente traicionando a quienes lo votaron”, comentó.

El mensaje fue dirigido a exintegrantes de Pro como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ahora miembro de LLA, que salió rápidamente a responder. “Nosotros no tenemos precio, tenemos convicción“, detalló en LN+.

De Andreis le ofreció una respuesta: “Llamó la atención la velocidad con la que salió. La mayoría lo interpretó como cola de paja. ¿Cómo le decís a uno que no fue nombrado y salta a decir ‘no tengo precio’? No es solamente un intercambio de dinero, no sé por qué saltó así tampoco. Cuando vos haces cualquier cosa para mantener el poder y sostener el lugar en el que estás y traicionas a tu partido y los votantes que votaron al espacio político que representabas, es una falta de ética y es un precio".

