La dura respuesta de Alberto Fernández a Alfonso Prat-Gay

"¿Con qué autoridad moral hablan así?", dijo en una entrevista radial el presidente, Alberto Fernández, al referirse sobre los dichos del exministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos Alfonso Prat-Gay.

El mandatario respondió así a las críticas sobre el manejo de la economía durante la suspensión de actividades por el coronavirus que expresó el economista anoche en LN+. "Ayer leía una nota de Alfonso Prat-Gay, que decía que con la cuarentena están destruyendo la economía. Ellos destruyeron la economía sin coronavirus", lanzó Fernández este mediodía en diálogo con Radio con Vos.

Fernández también hizo mención a las críticas por parte de algunos sectores de la política ante el pedido de salir de la cuarentena. "Me parece que se está jugando con el malestar que los argentinos tienen", señaló. Luego agregó: "Le pido a la gente que reflexione porque hay en el planteo mala intención e intencionalidad política. Sepan todos que salir en los términos que reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos, porque no podemos controlar eso. Uno no tiene un gotero para manejar".

En relación a los impulsores de estos reclamos, el Presidente fue categórico: "Son sectores de la oposición, no ciudadanos independientes. Son sectores que manejan a los trolls y las redes sociales".

Respecto de la oposición, añadió: "Tengo la suerte de que los opositores que gobiernan ven como yo la situación". Luego apuntó nuevamente contra Prat-Gay. "Los que no lo ven así son los que no gobiernan y hacen política en Twitter y van a los programas de televisión a explicarnos que estamos destruyendo la economía. Ellos la destruyeron sin ningún virus de por medio", insistió Fernández.

"Hablé de Prat-Gay, porque él habló, pero otros lo hacen en silencio", sentenció.

Ayer por la noche, Prat-Gay sostuvo que la cuarentena decretada para hacer frente a la pandemia del coronavirus "destrozó la economía" del país. Además, reflexionó sobre la negociación de la deuda y lanzó: "Si no resuelven es porque no querían resolver. Si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar".

En diálogo con Mesa Chica, el exfuncionario resaltó que "la cuarentena cumplió su propósito en términos de que nunca vimos la curva" de contagiados porque en la Argentina "no está sucediendo lo que sucedió en todos los otros países, donde la cosa se aceleraba". Sin embargo, disparó: "Para frenar esa curva, hemos destrozado la economía".

Según sugirió el exfuncionario, las autoridades no deberían escuchar solamente a los infectólogos, sino también a otros referentes científicos, académicos y con conocimiento de las otras áreas de la sociedad que están sufriendo como consecuencia de esta crisis. "El golpe fuerte a la economía no es el virus, no es una guerra que destruye valor. Lo que está destrozando la economía son las reacciones de los gobiernos para que el virus no contagie a sus ciudadanos".