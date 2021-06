La excolumnista de C5N Julia Strada fue designada como directora del Banco de la Nación

La excolumnista del canal C5N y actual directora del Banco Provincia Julia Strada fue designada como nueva directora del Banco de la Nación Argentina hasta el 30 de diciembre de 2023. El decreto para oficializarla en el cargo fue publicado hoy en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Strada se hizo conocida públicamente por sus columnas económicas junto al periodista Víctor Hugo Morales en la radio y en la televisión. Estudió Ciencias Políticas, hizo una maestría en Economía y, también, un doctorado en Desarrollo Económico.

Además de haber trabajado en C5N, tiene una columna en Radio Futuröck y es miembro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Nacida en Rosario y de 32 años, en febrero ya había sido nombrada por el gobernador Axel Kicillof para integrar el directorio del Banco Provincia.

La entrevista de LA NACION a Julia Strada, en septiembre

“Tengo una mirada federal en la que observo qué sucede en el país, qué pasa con los trabajadores despedidos en las ciudades que no son capitales. Ese nivel de federalismo me parece importante para pensar la Economía, porque también te permite pensar al campo, a los productores, y a un cordón industrial muy fuerte”, dijo Strada en una entrevista con LA NACION, en la que agregó: Tener esa combinación me permite pensar a la Argentina con ese mix, un modelo de desarrollo en el que todos puedan crecer”.

En dicha charla, la economista también se refirió al rol que se les da a las mujeres dentro del área de las Finanzas. “Si ves una foto, siempre son hombres los que toman las decisiones, por eso nunca está la visión económica con perspectiva de género, porque nunca estamos definiendo en lo macro, no discutimos finanzas, sino más bien nos tienen en cuenta para la economía familiar”, comentó, en ese entonces.

LA NACION