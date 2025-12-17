La fuerte crítica de Mayra Mendoza a Luis Caputo por las tasas municipales
La intendenta de Quilmes apuntó contra el portal de Transparencia Tributaria Municipal, que muestra la presión fiscal de todos los distritos del país; también remarcó la deuda de Nación con la Provincia
- 4 minutos de lectura'
En un nuevo capítulo de la cruzada entre Luis Caputo y los intendentes bonaerenses, la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, apuntó este miércoles contra el ministro de Economía por el nuevo portal de Transparencia Tributaria Municipal. El sitio, que deja en evidencia la presión fiscal de los distritos del país, recrudece la discusión por el cobro de tasas. “Para eso hay que conocer el territorio, salir a la calle y perder menos tiempo en streams haciendo el papel de adolescente tardío que hace Toto permanentemente”, escribió.
Mendoza comenzó su publicación en la red social X apuntando contra Caputo por crear el sitio mientras “hunde la economía”.
“El ministro no se ocupa de hacer crecer la economía: al contrario, la hunde deliberadamente en una recesión que se sufre en la provincia de Buenos Aires como en ningún otro lado. No se ocupa de desendeudar: al contrario, no ha hecho otra cosa que profundizar el endeudamiento, que se paga con recortes en salud, educación, seguridad, ciencia; todo lo cual pasa a recaer sobre los municipios”, señaló.
Y criticó: “Mientras todo esto pasa, y justamente para distraer, pierden el tiempo con una web para ‘publicar las tasas municipales’, atacando a quienes día a día contienen en el territorio de los desastres que él y el presidente Javier Milei hacen. Mafiosos e impresentables”.
La herramienta, anunciada ayer, expone las diferencias de presión fiscal entre los distritos. Las tasas representan una de las vías de mayor recaudación para los intendentes, pero para los consumidores esas mismas tasas implican un encarecimiento de los productos y servicios. Últimamente, debido a que hay menores recursos por el ajuste fiscal y una actividad económica débil, muchos intendentes aumentaron las tasas sobre bienes y servicios.
Es por ello que el Ministerio de Economía mostró las diferencias entre los municipios en un relevamiento que detalla bases imponibles, alícuotas, rangos máximos y mínimos, montos fijos y esquemas mixtos para diferentes actividades. La mayoría se concentran en la provincia de Buenos Aires.
El ministro @LuisCaputoAR no se ocupa de hacer crecer la economía: al contrario, la hunde deliberadamente en una recesión que se sufre en la provincia de Buenos Aires como en ningún otro lado.— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) December 17, 2025
No se ocupa de desendeudar: al contrario, no ha hecho otra cosa que profundizar el…
En Quilmes, las alícuotas para entidades financieras llegan al 5,25%, lo que la ubica tercera en el ranking. En supermercados, la tasa es de 4,5%, lo que la posiciona tercera también. En la industria, Quilmes tiene las alícuotas más altas del mapa bonaerense.
En su posteo, Mendoza arremetió contra Caputo por la deuda de Nación con la Provincia: “No solo no han saldado la deuda histórica que Nación tiene con la provincia de Buenos Aires en concepto de Coparticipación Federal, sino que han recortado más transferencias aún, dañan su infraestructura con la eliminación de la obra pública y, sobre todo, con el modelo anti-industrial y de ajuste permanente sobre el consumo, profundizan las necesidades del conurbano bonaerense (porque no hay proyecto de comunidad sin su proyecto productivo), afectando directamente la recaudación municipal”.
La referente de La Cámpora cuestionó: “¿Hasta dónde piensan llegar?“. También sostuvo que el Gobierno Nacional debería ”cuidar más a los gobiernos locales" porque es gracias a ellos, que “siguieron de cerca a la gente”, que “esto se sostiene”.
“Pero, claro: para eso hay que conocer el territorio, salir a la calle y perder menos tiempo en streams haciendo el papel de adolescente tardío que hace Toto permanentemente”, concluyó. Esto último hace referencia a las constantes apariciones de Caputo en streamings relacionados con el oficialismo, como La Misa del streamer libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, y el programa “Las Tres Anclas” del streaming Carajo. Ayer por la noche, Caputo estuvo en Carajo, donde habló del precio del dólar y descartó un impacto inflacionario.
