La fuga de empresas y el éxodo a Uruguay, en la prensa británica

La fuga de empresas y el éxodo de argentinos a Uruguay, situaciones crecientes en el país en los últimos meses, se transformaron en eje de interés para la prensa británica. Hoy, ambos fenómenos se vieron reflejados en sendas publicaciones de los prestigiosos medios ingleses The Financial Times y The Guardian.

"Los problemas económicos de la Argentina obligan a las compañías a huir", se titula un artículo publicado hoy en The Financial Times, que señala que un "número creciente de empresas extranjeras están recortando sus inversiones en la Argentina o huyendo por completo, por temor a los movimientos crecientemente intervencionistas del gobierno de izquierda, destinadas a estabilizar la economía en dificultades".

"Si bien se espera que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presente predicciones optimistas en el Presupuesto del martes, el gigante minorista chileno Falabella se convirtió en la última de una serie de empresas en anunciar su intención de retirarse de Argentina la semana pasada, ya que el Gobierno tomó medidas para endurecer los controles de capital ya estrictos para proteger la disminución de las reservas de divisas", describe la publicación.

Además, cita los casos de la estadounidense Axalta, la alemana BASF, las francesas Saint-Gobain Sekurit y Pierre Fabre, y de Latam. "La crisis del coronavirus ha asestado un golpe a la economía argentina, que aún se encuentra bajo uno de los bloqueos más estrictos y prolongados del mundo. Sin embargo, inversionistas y analistas insisten en que el creciente intervencionismo estatal está en el corazón de las decisiones de las empresas de alejarse de Argentina, lo que no están haciendo en otras partes de la región", reza la publicación del Financial Times.

Mientras tanto, The Guardian publicó una nota titulada "De repente nos estamos ahogando en gente": los argentinos acuden en masa a Uruguay en medio de la pandemia", donde asegura que se mudaron a Uruguay entre 15.000 y 20.000 argentinos desde que empezó la pandemia.

También señala que ese país está "fomentando el flujo". "No solo redujo el valor mínimo de las propiedades que los extranjeros deben adquirir para obtener la residencia fiscal de 1,7 millones de dólares a solo 380.000 dólares a principios de este año, sino que también aprobó una nueva ley que ofrece a las personas que llegan una "moratoria fiscal" de 10 años", cuenta The Guardian.

También describe que Uruguay tuvo menos de 2000 casos de coronavirus y que mantuvo las cifras de muertes en dos dígitos. Y que gracias a un gran programa de pruebas y rastreo de contactos, la mayoría de las escuelas, restaurantes y clubes deportivos de Uruguay permanecieron abiertos durante la pandemia.

Y señala que Uruguay "ha ofrecido durante mucho tiempo un contraste de tranquilidad con las profundas divisiones sociales y la animosidad política en sus gigantes países vecinos". "Uruguay ocupa el puesto 21 en el "índice de percepción de corrupción" de Transparencia Internacional. Por el contrario, Argentina y Brasil ocupan los puestos 66 y 106, respectivamente", agrega.

