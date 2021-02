Leandro Kicillof quedó en el ojo de la tormenta por haber sido vacunado en el hospital de Gonnet.

José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de febrero de 2021 • 19:12

Casi con miedo y cuando ya habían transcurrido 104 minutos de la conferencia de prensa en la que Axel Kicillof hacía un balance de la pandemia del coronavirus Covid-19 desde Necochea, un periodista local le preguntó: "Está circulando en redes sociales y en algunos portales, también hay un rumor que dice que algún familiar directo suyo ha sido vacunado. Qué mejor que está usted acá para preguntarle respetuosamente cuál es la realidad de todo esto".

"Lo vi. Incluso creo que le dio jerarquía de noticia un periodista que tendrá que explicar y responder por qué a nosotros no nos consultó. Si lo hubiera hecho, él o alguien más, sabría que esa persona, que creo que se llama Leandro Kicillof le hubiese explicado lo siguiente", comenzó su respuesta el mandatario y luego reconstruyó su árbol genealógico.

"Acá estamos cerca de Coronel Suárez. Acá llegó mi bisabuelo en 1904 o 1905, principios del siglo 20. Tuvo siete hijos, uno de ellos es mi abuelo. Miguel León que ya está fallecido. Esta persona, Leandro Kicillof, si es que existe realmente, puedo decir hoy que no tengo la más pálida idea de quién es. Estimo, que en algún grado de proximidad, tercero, cuarto o quinto puede llegar a ser mi primo", dijo el gobernador y bromeó: "Incluso puede ser una persona de determinadas cualidades que yo valore, o no. La verdad, que no tengo ni la más pálida idea de quién es mi presunto primo".

Luego, el mandatario analizó: "Si todos los que tienen apellido Kicillof son trabajadores de la salud espero que estén ya todos vacunados. Pero lamento decir que no lo conozco. Me encantaría hoy, después del garrón que se debe estar llevando, que me lo presenten, conocerlo y pedirle disculpas. Porque el único delito que cometió, aparentemente, es llevar mi apellido y lo han escrachado como si fuera un acomodado por el mismísimo gobernador de la provincia".

"Vi después que decían que es trabajador de prensa, pero que trabaja en un hospital. No lo sé. Si es una denuncia, se investigará. Pero si trabaja en un hospital, aunque sea el que mantiene los techos o el chofer, tiene derecho, y casi diría que nos encantaría decir la obligación, de que se vacune", agregó sobre los rumores y repitió el concepto que había expresado sobre un caso similar: "Porque si hace algo dentro de un hospital, o habla con personal del hospital o tiene contacto con pacientes o camina un hospital o una clínica privada o algo parecido la verdad es que puede contraer la enfermedad y llevarla a los templos".

Quién es Leandro Kicillof

Leandro Kicillof es un joven periodista de 25 años formado en la Universidad Nacional de La Plata y que trabaja en el área de prensa del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) San Roque en Gonnet.

El joven había compartido en sus redes sociales el 4 de febrero pasado que recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

Tras la difusión de las imágenes, luego de que estallara el escándalo del vacunatorio vip, su nombre quedó en el ojo de la tormenta por la coincidencia del apellido con el del mandatario provincial.

El posteo en la cuenta de Instragram de Leandro Kicillof cuando recibió la primera dosis de ls Sputnik V.

A través de su cuenta de Twitter, Leandro respondió a las críticas y aseguró: "No nos conocemos con 'mi primo' (chequeá el dato). Quizás ahora, gracias a vos, tenga la chance de agradecerle por poner de pie al sistema de salud. La vacuna está garantizada para todo el personal del Hospital, no se dé qué privilegios hablas".

Tras los dichos del mandatario de que no lo conocía Leandro subió a su cuenta de Twitter, que hizo privada tras el revuelo, un fragmento del discurso de Axel y bromeó: "Por si no se entendió".

Consultados por LA NACION, desde el entorno del mandatario aseguraron que, hasta el cierre de esta nota, no se habían contactado con el joven periodista. En tanto, Leandro Kicillof se excusó de hablar sobre el tema y compartió con este medio el comunicado del hospital en el que trabaja.

El comunicado completo del hospital de Gonnet

El Hospital San Roque de Gonnet desarrolla de manera sostenida desde fines del año pasado un proceso de vacunación histórico que alcanzó en esa primera etapa a todo el personal de salud de la ciudad de La Plata.

Hasta el momento, más de 1300 integrantes de la población objetivo de la campaña de vacunación denominada "Personal de Salud" han recibido sus dosis de la vacuna contra la Covid-19, en un esfuerzo absolutamente destacable de todos los trabajadores que intervienen en el proceso, desde la gestión de los turnos hasta la vacunación propiamente dicha.

Igualmente destacable es la coordinación de todo el proceso por parte del Ministerio de Salud de la Provincia encabezado por Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, no solo en lo que respecta a la campaña de vacunación más importante de la historia, sino también en el constante acompañamiento a los equipos de salud en todos sus niveles y la recuperación de un sistema desmantelado y desarticulado que, de no haber mediado un profundo cambio de paradigma, no habría sido capaz de dar respuesta ante semejante tragedia mundial.

Lamentablemente, en las últimas horas han circulado versiones respecto de supuestas irregularidades y señalamientos irresponsables a trabajadores de nuestra institución en medios locales, provinciales y nacionales que lastiman a nuestro equipo de trabajo y mancillan la imagen del hospital público con el único interés de desprestigiar una campaña de vacunación histórica, como se dijo antes.

Una de ellas apunta a un inexistente vínculo familiar de uno de nuestros compañeros con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que desmentimos categóricamente. Leandro Kicillof no solo no es primo del mandatario provincial, sino que tampoco "es prensa del ministerio de Salud". Leandro trabaja en la secretaría de comunicación del HIGA San Roque de Gonnet y fue vacunado como cualquier otro trabajador que transita día a día el Hospital, con la registración correspondiente.

No existe para nosotros ningún tipo de diferencia en el equipo que compone nuestra institución y que durante toda la pandemia le puso el cuerpo a una situación igualmente desgastante y agotadora para todos los que formamos parte del sistema de salud público.

En nuestro Hospital, siete de cada 10 trabajadores que han manifestado su deseo de vacunarse lo han hecho, habiendo alcanzado a todo el personal que compone la denominada "primera línea", y completando en las próximas semanas toda la plantilla del personal pendiente.

En la misma sintonía, se busca legitimar esa falsedad con el hecho de que nuestra Directora Ejecutiva es hermana de la diputada provincial, Florencia Saintout. Josefina ejerce la medicina desde hace más de 22 años, 17 de ellos en el HIGA San Roque de Gonnet, y durante gran parte de su trayectoria fue Jefa de Sala de Terapia Intensiva por concurso, por lo que desechamos cualquier tipo de malicioso señalamiento hacia sus vínculos familiares.

Finalmente, realizada la aclaración, el Hospital manifiesta su absoluta solidaridad con Leandro, que en las últimas horas ha sido blanco de disparatadas acusaciones y repudiables mensajes en medios de comunicación y redes sociales que, como ya se dijo, lastiman a un equipo de salud que enfrenta denodadamente desde hace un año una brutal pandemia y que todos los días construye un Hospital Público más inclusivo, accesible y de calidad.

Conforme a los criterios de Más información