La indignación del padre de Solange Musse ante la multa que pagará Alberto Fernández por la fiesta en Olivos: “Con plata lo arreglás”

El padre de Solange Musse, la joven que murió de cáncer sin poder recibir visitas de sus familiares a causa de la cuarentena estricta decretada por el Gobierno en plena pandemia de Covid, rechazó este martes el pago de $3.000.000 por parte del presidente Alberto Fernández y de la primera dama, Fabiola Yañez, para cerrar la causa por la fiesta realizada en Olivos durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

A casi dos años de la muerte de Solange, Pablo dijo en Radio Rivadavia sobre la propuesta del jefe de Estado que aceptó la Justicia: “Es un sinvergüenza, porque otra cosa no es. En este caso la Justicia no tiene que ser igual para todos: es el que dictó el DNU, el que lo rompió y el que nos mintió. Pero la Justicia es eso, con un poco de plata lo arreglás. Y así fue, lo aceptaron”.

Tras ello agregó: “Que vaya a juicio por mal desempeño de funcionario público porque es el Presidente. No es una persona común en este caso. Tendría que ir a juicio, pedir disculpas, que nunca más ocupe un cargo público”.

Después, se refirió al caso de su hija, a quien las autoridades de la provincia de Córdoba le prohibieron visitar luego de que el test de Covid le diera “dudoso” y quien falleció apenas semanas después. El hombre recordó que por el hecho inició un reclamo en sede judicial y comparó el avance de dicha causa con la que involucra al Presidente y a la primera dama.

“Nosotros venimos con la causa de Sol hace dos años y todavía no pasó nada y no sabemos si va a pasar porque es ir contra el Estado. Tendrían que ver el pedido de Solange, que me necesitaba. Tendrían que ver todo y decir: ‘Esto no es lo mismo que una fiesta de cumpleaños de un amigo’”, planteó Pablo, que luego cargó contra el Poder Judicial por haber admitido la oferta económica de Fernández y de Yañez.

“Yo querría ponerle al fiscal y al juez que vean el video de Solange y que vean los videos de las personas que estaban afuera de Formosa y San Luis”, dijo y volvió a expresar su indignación con relación a la actitud del mandatario: “Rompió la cuarentena el mismo que hizo el DNU y lo desmintió. Y cuando ya era imposible (negarlo), en vez de hacerse cargo le echó la culpa a la mujer”.

La decisión de la fiscalía

Ayer, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, expresó su acuerdo con la donación de $1,6 millones por parte de Fernández y de $1,4 millones por parte de Yañez a una institución vinculada al ámbito de la salud para que se cierre la causa por la celebración del cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos en 2020, cuando las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del coronavirus no lo permitían.

El fiscal presentó su conformidad ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien deberá decidir si homologa el acuerdo. Tras ello el Presidente tendrá 10 días hábiles para depositar el dinero en el banco que le sea indicado.

El matrimonio presidencial invocó el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que establece el derecho del imputado a extinguir la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio.

Como antecedente, cabe destacar que el juez Mirabelli ya homologó en marzo el primer acuerdo alcanzado por la fiscalía y una de las imputadas por asistir al cumpleaños de Yañez en Olivos, la estilista Carolina Marafioti, quien acordó donar $200.000 a un hospital de San Fernando y logró así su sobreseimiento.