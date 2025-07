La Justicia de la Ciudad dispuso un régimen de visitas provisorio para que Alberto Fernández vea a su hijo, que vive en España junto a Fabiola Yañez

La Justicia de la Ciudad dispuso la creación de un régimen de visitas temporal, de tres meses, para que Alberto Fernández pueda ver de manera presencial a su hijo Francisco, que vive en España junto a su madre, Fabiola Yañez, que apelará el fallo.

La resolución se da en el marco de una causa que tramita en la justicia porteña −uno de los terrenos en los que se enfrenta la expareja presidencial− donde el expresidente denunció a Yañez por amenazas.

Este contrapunto gira en torno al lugar de residencia del menor: Alberto Fernández quiere que el niño viva en el país, mientras que Yañez quiere que lo haga en Madrid, donde ambos residen actualmente, y que el expresidente se comunique con su hijo por medios virtuales o viaje hacía allí si desea verlo.

En su pedido de cautelar, Fernández sostiene que Yáñez extendió la estadía del chico sin su consentimiento, violando el acuerdo al que habían arribado en un principio. En su reclamo, el expresidente coló un pedido para que la Justicia de la Ciudad le solicite al juez Julián Ercolini que se abstenga de intervenir en la causa penal que corre en Comodoro Py, donde Fernández está procesado por haber agredido a Yañez.

Este último pedido fue denegado por el juzgado de la Ciudad −se sostuvo que la cuestión de la competencia ya estaba resuelta−, que sí accedió a establecer una modalidad de visitas en el país, cuyos gastos correrán por cuenta de Fernández.

La expareja presidencial mantienen una novela judicial con múltiples frentes NurPhoto - NurPhoto

El titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 de la Ciudad, Christian Brandoni Nonell, en línea con el dictamen de la fiscal Celsa Ramirez, dispuso que se lleven a cabo encuentros entre Fernández y el niño durante una semana por cada uno de los próximos tres meses. El traslado desde España, la estadía en Buenos Aires y la manutención del menor recaerán sobre el expresidente.

La defensa de Yañez –en esta causa está acusada−, se opuso a la cautelar −argumentó que ya existe un régimen de comunicación por plataformas virtuales− y también a que la causa que tramita en Comodoro Py pase a la Justicia de la Ciudad.

Sobre este punto en particular, el juez sostuvo que no había ningún argumento jurídico para pedirle a Ercolini que se corra de la causa, y que la sala II de la Cámara Federal ya había zanjado la cuestión. En tanto, la instrucción de ese expediente −iniciado por Yañez luego de que se conocieran algunas conversaciones que mantuvo con María Cantero, la exsecretaria del mandatario− se aproxima al cierre y el caso, de no mediar imprevistos, será elevado a juicio oral.

Como medida adicional, el juez Brandoni Nonell estableció que Fernández deberá dar expresa autorización a Migraciones para que el chico pueda regresar a Madrid, donde reside. Destacó también que resulta “indispensable” garantizar que el chico regrese allí después de cada visita, entre otras cuestiones, para evitar que “este proceso penal se convierta en una vía encubierta de revictimización o intimidación”.

“Es incomprensible que un chico que tiene su centro de vida en España venga a Buenos Aires a hacer una revinculación”, dijeron los abogados de Yañez, que apelaran la cautelar.

Entienden que la resolución pone en pausa la vida que el menor lleva en Madrid y que el juez actúa por fuera del ámbito de su competencia al inmiscuirse en asuntos civiles.