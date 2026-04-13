La Legislatura bonaerense está casi paralizada y aún no define sus comisiones

Los diputados y senadores provinciales bonaerenses realizaron solo dos sesiones en lo que va del año, ninguna de ellas de carácter ordinario, al no poder acordar todavía la conformación de las comisiones de trabajo en las que se deben tratar los proyectos legislativos antes de llegar a las votaciones en los recintos de la Legislatura. Con la actividad en pausa, en ambas cámaras provinciales afirmaron que circulan borradores con punteos de autoridades e integrantes de las comisiones, con la intención de realizar las primeras sesiones ordinarias antes de fin de abril, cuando habrán transcurrido casi dos meses de la apertura del período legislativo ordinario.

En la Cámara de Diputados bonaerense, durante 2026, hubo una sesión extraordinaria, el 24 de febrero, en la que el tema más relevante fue la creación de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. El 2 de marzo, fue la sesión de apertura del período ordinario de la Legislatura, con el gobernador Axel Kicillof al frente y en conjunto con el Senado. Y el 18 de marzo, la sesión especial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hasta el momento, no hubo más sesiones en esta Cámara, que preside el diputado Alejandro Dichiara, exintendente de Monte Hermoso y un referente del peronismo en la sexta sección electoral bonaerense, alineado con Máximo Kirchner.

Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados provincial, informaron a LA NACION que el proceso de conformación de las comisiones “viene avanzando, aunque todavía no se ha cerrado la totalidad de los acuerdos”. Indicaron también que “el principal punto de discusión está vinculado a la comisión de Reforma Política y del Estado, una comisión estratégica por la que deben pasar todos los proyectos vinculados a eventuales cambios en el sistema electoral”. En cuanto a la realización de sesiones ordinarias, aseguraron que “se está trabajando para su puesta en marcha en el corto plazo”.

Por su parte, en los bloques opositores de la Cámara de Diputados trazaron un panorama oscuro. “Estoy preocupado. Este es el año [para que avancen las Cámaras con proyectos], porque se supone que va a haber desdoblamiento electoral y, por lo tanto, adelantamiento de la elección provincial, lo que nos va a llevar a discutir internas en enero del año que viene. Este año es importante. Por la atomización, es difícil llegar a acuerdos por las comisiones. La Libertad Avanza está pidiendo mayorías en comisiones que no les corresponden, a lo que se suma la propia discusión del peronismo. Las comisiones no avanzan”, describió el panorama de la Cámara de Diputados un legislador opositor.

Kicillof, con Magario y Dichiara, titulares de las cámaras legislativas NICOLAS ABOAF

Otra fuente opositora de la Cámara baja provincial subrayó a este diario que “no hay comisiones y, sin despachos de comisión, no hay proyectos” para llevar al recinto. “No lo está resolviendo el oficialismo, por su interna. Creo que el problema grande es Reforma Política, con los temas del calendario electoral, el desdoblamiento, las PASO, la boleta única de papel y las reelecciones [por la posibilidad de que vuelvan a ser indefinidas para intendentes y legisladores]”, agregó la fuente.

La Cámara de Senadores provincial, en tanto, abrió su recinto solo el 27 de febrero (para definir sus autoridades en una sesión preparatoria, algo que había quedado empantanado a fines de 2025, por internas del peronismo y reclamos de otras fuerzas) y el 26 de marzo (la sesión especial para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la verdad y la Justicia). La Cámara de Senadores, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, no volvió a reunirse para sesionar.

Un senador de la oposición provincial afirmó que en esa Cámara “aún no hay nada”. Las definiciones de las comisiones se conocerían todas al mismo tiempo, en ambas cámaras. “Está todo medio trabado por la interna del PJ en el Senado”, aseveró otra fuente del mismo sector. No están confirmadas las comisiones, está todo paralizado y siguen las vueltas. Están trabados por cuatro presidencias, por internas”, sostuvo otro senador opositor consultado. LA NACION preguntó a la Presidencia del Senado, sin conseguir respuestas.

Fuentes de ambas cámaras coincidieron en señalar que circula “un borrador” con la conformación de las comisiones. “Habría un borrador avanzado y se terminaría de definir la semana que viene. Hay intención de que el Senado sesione la última semana del mes. Mucho margen para seguir dilatando todo no hay, [las comisiones] deberían salir la semana que viene”, sostuvieron desde un bloque opositor de la Cámara que conduce Magario.

“Hay un borrador sobre presidencias y vicepresidencias. Las tres principales comisiones van a ser para el peronismo”, indicó un dirigente de la Cámara de Diputados. Esas comisiones son las de Presupuesto e Impuestos; Asuntos Constitucionales y Justicia, y Legislación General, que –evaluó la misma fuente– serían encabezadas por el massista Rubén Eslaiman, el insaurraldista Juan Pablo de Jesús (avalado por La Cámpora) y la kicillofista Lucía Iañez. “La semana del 20, tendríamos una sesión”, especuló el dirigente consultado.

El presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense para este año es de $222.800.000.000. A fines del año pasado, Kicillof vetó ese cálculo de recursos. Desde la Presidencia de la Cámara, no obstante, aseguraron que “el funcionamiento institucional no se vio afectado y la Cámara continúa desarrollando sus tareas con normalidad”. El Senado provincial cuenta con recursos para este año por $156.204.115.970.